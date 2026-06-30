Μύδρους κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι συκοφαντίες εναντίον της Τουρκίας αποτελούν προσπάθειες του Ισραήλ να συγκαλύψει τη «βαρβαρότητά του στη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Μιλώντας στα ΜΜΕ μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα την Τρίτη, ο Ερντογάν είπε: «Δεν δίνουμε καμία σημασία στις συκοφαντίες που απευθύνονται στη χώρα μας από το δίκτυο δολοφόνων που έχει στα χέρια του το αίμα 75.000 αθώων ανθρώπων στη Γάζα, κυρίως παιδιών και γυναικών».

«Η ιστορία της Τουρκίας», είπε, «περιλαμβάνει την αρετή της παροχής καταφυγίου σε όσους διέφευγαν από τις ναζιστικές διώξεις και αυτοί που συκοφαντούν την Τουρκία για να συγκαλύψουν τη βαρβαρότητά τους στη Γάζα το γνωρίζουν καλύτερα από όλους».

Ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του προς τη Βενεζουέλα, η οποία επλήγη από δύο σεισμούς στις 24 Ιουνίου, λέγοντας ότι η Τουρκία στέκεται στο πλευρό του «φιλικού και αδελφικού» λαού της Βενεζουέλας «με όλα τα μέσα που διαθέτουμε».

Υπογράμμισε τη σημασία των διαστημικών φιλοδοξιών της Τουρκίας, λέγοντας ότι η ανάπτυξη δορυφορικών δυνατοτήτων αποτελεί «αναγκαιότητα, όχι επιλογή» για τη χώρα.

Πηγή: cnn.gr