Θα παρελάσουν Κροάτες στρατιώτες στα Ηλύσια Πεδία στο Παρίσι στις 14 Ιουλίου; Για τον πρόεδρο της Κροατίας, η απάντηση είναι όχι· για τον πρωθυπουργό, ναι.

Ο Κροάτης πρόεδρος Ζόραν Μιλάνοβιτς, ο οποίος επισήμως είναι ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε χθες ότι Κροάτες στρατιώτες δεν θα συμμετάσχουν στην παρέλαση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο για τη γαλλική εθνική εορτή.

Ανέφερε, μεταξύ άλλων λόγων, την απουσία της Γαλλίας από τη στρατιωτική παρέλαση στο Ζάγκρεμπ στις 31 Ιουλίου 2025, στην 30ή επέτειο από το τέλος του πολέμου για την ανεξαρτησία της Κροατίας.

Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, η γαλλική πρεσβεία στην Κροατία δεν σχολίασε.

Ο Μιλάνοβιτς τόνισε επίσης δεν θέλει να δει στρατιώτες από τη χώρα του να συμμετέχουν σε αυτό που θεωρεί «μια επιχείρηση για την προώθηση της Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία.

Ο σοσιαλιστής Κροάτης πρόεδρος κατηγορείται τακτικά από πολιτικούς του αντιπάλους για φιλορωσικές θέσεις. Αυτός απαντά στους επικριτές του ότι απλώς προστατεύει τα συμφέροντα της Κροατίας.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός της χώρας Αντρέι Πλένκοβιτς, ο οποίος πιστεύει ότι αυτές οι επισκέψεις πρωτοκόλλου στρατιωτικού προσωπικού εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας και όχι του προέδρου, προειδοποίησε ότι αναμένει την παραίτηση του αρχηγού του γενικού επιτελείου στρατού αν δεν εφαρμόσει την απόφαση της κυβέρνησης να στείλει ένα απόσπασμα στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Αναμένουμε από τον αρχηγό του επιτελείου να τηρήσει τον νόμο», δήλωσε ο Πλένκοβιτς κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. Και «αν αυτό δεν συμβεί, ο αρχηγός του επιτελείου θα χάσει τόσο τη δική μου εμπιστοσύνη όσο και της κυβέρνησης», προειδοποίησε.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ