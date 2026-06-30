Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρουσίασε σήμερα με μεγάλη καθυστέρηση το σχέδιό του για τις επενδύσεις στην άμυνα, υποσχόμενος αύξηση 15 δισεκ. στερλινών στη χρηματοδότηση προκειμένου η Βρετανία να εξοπλιστεί καλύτερα για πολέμους του μέλλοντος, ένα σχέδιο το οποίο χαρακτήρισε κληρονομιά του.

Σε αυτό που είναι πιθανό η τελευταία σημαντική ανακοίνωση για την πολιτική του, ο Στάρμερ είπε, έπειτα από συζητήσεις της τελευταίας στιγμής μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και του νέου υπουργού Άμυνας της Βρετανίας Νταν Τζάρβις, ότι το σχέδιο έχει βελτιωθεί και πηγαίνει πιο μακριά από ένα προηγούμενο έγγραφο που είχε οδηγήσει σε παραίτηση τον προκάτοχό του, τον Τζον Χίλι.

Ο Στάρμερ θα πάρει το σχέδιό του --που προβλέπει δαπάνες σχεδόν 80 δισεκ. στερλινών ετησίως έως το 2029-- στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, όπου εξακολουθεί να θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η Βρετανία οδεύει στην εκπλήρωση της δέσμευσής της να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Όμως, καθώς ο Άντι Μπέρναμ που αναμένεται να τον διαδεχθεί, αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα ακόμη και στις 20 Ιουλίου, ο Στάρμερ παραδέχθηκε ότι οι επόμενες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να "κτίσουν" πάνω στο σχέδιό του, και ορισμένοι επικριτές λένε πως το σχέδιο, που καθυστέρησε για περισσότερους από εννέα μήνες, είναι πολύ λίγο και ήρθε πολύ αργά.

"Όταν ο κόσμος εξοπλίζεται και η επιθετικότητα αυξάνεται, ο καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε τον πόλεμο είναι να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο, ο καλύτερος τρόπος να αμυνθούμε είναι να αποτρέψουμε -- να έχουμε την ισχύ να κάνουμε τους αντιπάλους μας να σκεφτούν δυο φορές προτού δράσουν", είπε ο Στάρμερ ενώπιον ενός ακροατηρίου σχετικού με την άμυνα στη νότια Αγγλία.

"Αυτό είναι που παραδίδουμε".

Ο Στάρμερ, που επαινέθηκε από τους υπουργούς Οικονομικών και Άμυνας για την εκπόνηση του επενδυτικού σχεδίου, είπε πως το σχέδιό του θα προσφέρει χρηματοδότηση πέντε δισεκ. στερλινών για επενδύσεις σε drones αυτόνομα όπλα, θα δημιουργήσει ένα υβριδικό Πολεμικό Ναυτικό, και θα καταστήσει πιο φονικό τον στρατό.

Θα ισχυροποιήσει επίσης την πυρηνική αποτροπή της Βρετανίας και θα ενισχύσει ένα πρόγραμμα για την κατασκευή ενός μαχητικού Στελθ επόμενης γενιάς για τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία ενώ στην πορεία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την ανάπτυξη στη χώρα.

Ο Ματ Ρόμπερτς, από το συνδικάτο GMB, καλωσόρισε το σχέδιο, λέγοντας ότι προσφέρει "κάποια σταθερότητα για έναν τομέα που περιστοιχίζεται από αβεβαιότητα".

"Η πρόκληση τώρα είναι η παραλαβή -- οι εργαζόμενοι θα κρίνουν αυτό το σχέδιο σε ό,τι αφορά τις πραγματικές θέσεις εργασίες, τις πραγματικές επενδύσεις και τα πραγματικά αποτελέσματα".





Keir Starmer unveiled a 10-year Defence Investment Plan, increasing defence spending by £15 billion to nearly £300 billion over the next four years, with a major focus on drones, AI, and military modernisation in response to growing threats from Russia. pic.twitter.com/mrM315kj2u — Clash Report (@clashreport) June 30, 2026

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ