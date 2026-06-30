Υπό την προεδρία του Προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεδριάζει σήμερα στο προεδρικό συγκρότημα στην Άγκυρα το τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο, με κύριο θέμα τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην τουρκική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι Υπουργοί αναμένεται να εξετάσουν την πορεία των οργανωτικών προετοιμασιών, τα μέτρα ασφαλείας και τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στη Σύνοδο.

Παράλληλα, αναμένεται να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα των διμερών συναντήσεων που θα έχει ο Τούρκος Πρόεδρος στο περιθώριο της συνόδου με ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων.

Στην ημερήσια διάταξη του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται επίσης η πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς και οι διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ