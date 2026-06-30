Δύο μέλη του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, σκοτώθηκαν από σφαίρες στην πόλη Παβέχ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με την περιφέρεια του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ιρανική δημόσια τηλεόραση, οι δύο άνδρες έπεσαν θύματα μιας «τρομοκρατικής και δειλής πράξης». Επίσης τραυματίστηκαν άλλα δύο μέλη του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία των δραστών.

Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση «οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού όπως και τα μέτρα που αποσκοπούν στην αναγνώριση των υπευθύνων αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από τις αρμόδιες αρχές».

Η Τεχεράνη κατηγορεί συχνά κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες που δρουν κοντά στα σύνορα ότι εμπλέκονται σε επιθέσεις σε αυτήν την περιοχή, υποπτευόμενη ότι διατηρούν δεσμούς με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δεδηλωμένους εχθρούς της.

Στο μεταξύ χθες, Δευτέρα, στην πόλη Σαραβάν στην επαρχία του Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν, «το όχημα μιας οικογένειας βρέθηκε στο στόχαστρο πυρών», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι ο πατέρας της οικογένειας σκοτώθηκε, ενώ η μητέρα υπέκυψε στη συνέχεια στα τραύματά της.

Οι αρχές δεν κατονόμασαν προς το παρόν τους υπευθύνους αυτής της επίθεσης ούτε έδωσαν περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τα θύματα.

Σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, η επίθεση εξαπολύθηκε από «αμερικανοσιωνιστές μισθοφόρους», διατύπωση που χρησιμοποιούν οι Ιρανοί αξιωματούχοι όταν αναφέρονται σε ομάδες αυτονομιστών ή ενόπλων.

Το Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, που συνορεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, αποτελεί εδώ και καιρό το θέατρο συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας, ανταρτικές ομάδες και λαθρεμπόρους ναρκωτικών.

Στην επαρχία αυτή, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο φτωχών του Ιράν, ζει σημαντικός πληθυσμός Βελούχων, που είναι στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι σουνίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ