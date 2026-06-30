Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στηΝτόχα, χαρακτηρίζοντάς τες «ίσως σημαντικές, ίσως και όχι», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους.

Οι δηλώσεις του έγιναν αρχικά μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, αναφερόμενος στις επαφές που, όπως είπε, θα διεξαχθούν στο Κατάρ.

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«Θα γίνει μια συνάντηση γι’ αυτό αύριο στη Ντόχα. Πηγαίνουν στο Κατάρ, νομίζω ότι έχουν ήδη φύγει ή ετοιμάζονται να φύγουν. Θα δούμε πώς θα πάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ή όχι, τονίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία εξελίσσεται υπέρ των ΗΠΑ. «Θα έλεγα ότι έχει σχεδόν κερδηθεί στρατιωτικά», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο βασικός στόχος παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα.

Πηγή: ΑΠΕ