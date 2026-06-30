Η υποψήφια της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχτηκε χθες Δευτέρα και επίσημα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στο Περού, τρεις εβδομάδες μετά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Η κ. Φουχιμόρι, 51 ετών, πιστώθηκε το 50,13% των ψήφων, έναντι 49,86% του αντιπάλου της Ρομπέρτο Σάντσες, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν από την εθνική υπηρεσία εκλογικών διαδικασιών (ONPE).

Η επικράτησή της σηματοδοτεί την επιστροφή του λεγόμενου φουχιμορισμού στην εξουσία, δυο δεκαετίες και πλέον μετά το τέλος της μονοκρατορίας του πατέρα της Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), ο οποίος κυβέρνησε το κράτος των Άνδεων με σιδηρά πυγμή προτού εγκαταλείψει την εξουσία ατιμασμένος και καταδικαστεί για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο δεύτερος γύρος των εκλογών στο Περού χαρακτηρίστηκε μια από τις πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Κατά τα τελικά αποτελέσματα, η διαφορά ανάμεσα στην κ. Φουχιμόρι και στον κ. Σάντσες ήταν λιγότεροι από 50.000 ψήφοι επί συνόλου 18 και πλέον εκατομμυρίου.

Το στρατόπεδο της κ. Φουχιμόρι ανέμενε την επισημοποίηση της νίκης της από την περασμένη εβδομάδα, όταν η υποψήφια της παράταξης Fuerza Popular («Λαϊκή Ισχύς») πήρε προβάδισμα που ο αντίπαλός της ήταν μαθηματικά αδύνατο να καλύψει.

Από την άλλη ο Ρομπέρτο Σάντσες, 57 ετών, πολιτικός κληρονόμος του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο, έχει αφήσει να εννοηθεί πως δεν θα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα και ζήτησε να ακυρωθούν ψήφοι Περουβιανών της διασποράς, καταγγέλλοντας παρατυπίες. Αυτές είναι που θεωρείται πως έδωσαν τη νίκη στην αντίπαλό του.

Το Σάββατο, τέθηκε επικεφαλής, για δεύτερο συνεχόμενο σαββατοκύριακο, πορείας στη Λίμα στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες υποστηρικτές του για να καταγγελθεί η «σοβαρή επίθεση στην εκλογική διαδικασία».

«Θα προσφύγουμε σε διεθνείς θεσμούς προκειμένου να αναγνωριστεί η βούληση του λαού», είπε σε πλήθος στο οποίο απηύθυνε ομιλία από μπαλκόνι πριν από την πορεία.

«Διχασμένη»

Οι εκλογές αυτές στη θεωρία θα έβαζαν τέλος στη χρόνια πολιτική αστάθεια στο κράτος των Άνδεων, που γνώρισε ήδη οκτώ πρόεδρους από το 2016, με φόντο επανειλημμένες θεσμικές και πολιτικές κρίσεις, και θα αποκτήσει την ένατη στα τέλη του επόμενου μήνα.

Η παράδοση της εξουσίας από τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ αναμένεται να γίνει την 28η Ιουλίου.

Δυνάμει του Συντάγματος, η προεδρική θητεία είναι πενταετής.

«Κάθε μέρα πλησιάζουμε περισσότερο στον δρόμο της τάξης και της ελπίδας για όλους τους Περουβιανούς», ανέφερε η κ. Φουχιμόρι μέσω X. «Περιμένουμε, με μεγάλη ταπεινότητα, σωφροσύνη και ευθύνη, την ανακήρυξη του JNE», της εφορευτικής επιτροπής που θα την ονομάσει εκλεγμένη πρόεδρο, πρόσθεσε.

Η Κέικο Φουχιμόρι αναγνωρίζει πως θα αναλάβει την εξουσία σε μια χώρα «διχασμένη», έπειτα από την εξαιρετικά πολωμένη προεκλογική εκστρατεία και με δεδομένο το πόσο μικρή ήταν η διαφορά. «Γνωρίζουμε ότι η χώρα είναι διχασμένη. Έχουμε τη μεγάλη ευθύνη να ακούσουμε και τις δυο πλευρές. Η πόρτα του διαλόγου είναι ανοικτή» για τον Ρομπέρτο Σάντσες και όλες τις πολιτικές δυνάμεις στη χώρα, διαβεβαίωσε.

Πηγή: ΑΠΕ