«Δεν έχω υιοθετήσει αντιαμερικανική στάση σήμερα, δεν ήμουν υποταγμένη χθες. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η Δύση είναι ισχυρότερη όταν είναι ενωμένη», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό όμιλο Μediaset, ιδιοκτησίας της οικογένειας Μπερλουσκόνι.

«Οι ισχυρές σχέσεις βασίζονται στην ειλικρίνεια, είμαι ειλικρινής σήμερα, είχα το ίδιο γνώρισμα και στο παρελθόν», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Ερωτηθείσα για τις δηλώσεις του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, o οποίος την περασμένη εβδομάδα υπογράμμισε ότι «από τη ΝΑΤΟϊκή βάση της Σιγκονέλα, στη Σικελία, απογειώθηκαν πεντακόσια αεροσκάφη» για την επιχείρηση Epic Fury, η Ιταλίδα πρωθυπουργός σχολίασε: «Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έκανε δηλώσεις με μεγάλη δόση ρευστότητας. Ο αριθμός που ανέφερε, πάντως, ήταν χαμηλότερος από εκείνον των πτήσεων όλων των περασμένων ετών. Ήταν πτήσεις οι οποίες εντάσσονται στις δραστηριότητες για τις οποίες έχει δοθεί σχετική άδεια: μιλάμε για όσα προβλέπονται στις συμφωνίες και που δεν αποτελούν επιχειρήσεις επιθετικού χαρακτήρα. Δόθηκε μια πληροφορία η οποία μπορεί να ερμηνευθεί με λάθος τρόπο, όπως συνέβη και από τις ιρανικές αρχές. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί».

Αναφερόμενη στην εκλογή του επόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας από το ιταλικό κοινοβούλιο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2029, η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε: «Δεν αποκλείεται να μπορέσει να ξεπεραστεί και αυτό το μεγάλο ταμπού. Να αποκτήσουμε, δηλαδή, Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος δεν θα είναι κεντροαριστερός».





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ