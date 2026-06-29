Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τον Οκτώβριο ως προθεσμία στην Κίνα για «πρώτα συγκεκριμένα αποτελέσματα» που θα επαναφέρουν ισορροπία στις εμπορικές σχέσεις, δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σεφτσόβιτς, μετά τη συνάντησή του στις Βρυξέλλες με τον Κινέζο Υπουργό Εμπορίου, Γουάνγκ Γουεντάο, στην έδρα της Κομισιόν.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Επίτροπος τόνισε ότι η υφιστάμενη «τάση δεν είναι βιώσιμη, και το status quo δεν αποτελεί επιλογή», σημειώνοντας ότι το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα ξεπέρασε τα 360 δισ. ευρώ την περασμένη χρονιά.

Ο κ. Σέφτσοβιτς, στην 4η κατά σειρά συνάντησή του με τον Κινέζο Υπουργό, ανέφερε ότι οι συνομιλίες της ημέρας ήταν «εντατικές, εστιασμένες και εποικοδομητικές», και θα συνεχίζονταν το βράδυ. «Ο στόχος μου από την αρχή ήταν σαφής: να ξεκινήσουμε να εξισορροπούμε την εμπορική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Το χάσμα διευρύνεται», δήλωσε ο κ. Σεφτσόβιτς, προσθέτοντας ότι «οι εξαγωγές της Κίνας προς την ΕΕ συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ το μερίδιό μας στην κινεζική αγορά συνεχίζει να συρρικνώνεται».

Οι δύο πλευρές εξέδωσαν κοινή δήλωση, την πρώτη από το 2019, όπως επεσήμανε ο Επίτροπος, και ανακοίνωσαν την έναρξη διαβουλεύσεων εμπορίου και επενδύσεων σε τέσσερις άξονες: εξισορρόπηση εμπορίου και επενδύσεων, έλεγχοι εξαγωγών, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Στο πλαίσιο της πρώτης ομάδας εργασίας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συγκροτήσουν αμέσως κοινό μηχανισμό παρακολούθησης των εμπορικών ροών. «Αυτή τη στιγμή δεν διαθέταμε κάτι τέτοιο. Είχαμε τον δικό μας μηχανισμό παρακολούθησης, αλλά το να τον βασίσουμε σε κοινά στοιχεία θεωρώ πολύ σημαντικό», εξήγησε ο κ. Σεφτσόβιτς, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προστιθέμενη αξία του νέου εργαλείου.

Όσον αφορά τους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών, ο Επίτροπος ανέφερε ότι χαιρετίζει τη διαβεβαίωση του Κινέζου Υπουργού πως οι υφιστάμενοι περιορισμοί δεν θα διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι έχει προτείνει επιπλέον τρόπους διευκόλυνσης της διαδικασίας έκδοσης αδειών για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ερωτηθείς για την παράταση των συνομιλιών μέχρι και απόψε, ο κ. Σεφτσόβιτς απάντησε ότι «πρόκειται για μια τεράστια εμπορική σχέση» με «πολύ έδαφος να καλυφθεί», ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφου του Bloomberg για το τι θα συμβεί αν η Κίνα δεν ανταποκριθεί μέχρι τον Οκτώβριο, προτίμησε να εστιάσει «στη θετική πλευρά της σημερινής συνάντησης», επαναλαμβάνοντας ότι θα ταξιδέψει στο Πεκίνο το φθινόπωρο για αποτίμηση της προόδου.



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Πηγή: ΚΥΠΕ