Τρόμο προκάλεσε σε θεατές ροντέο στη Νέα Υόρκη ένα σοβαρό ατύχημα, όταν ένας 25χρονος αναβάτης ταύρου ποδοπατήθηκε από το ζώο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε αγώνα. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δείχνει τη βίαιη πτώση του αθλητή και τις στιγμές αγωνίας που ακολούθησαν, μέχρι να καταφέρουν οι διοργανωτές να τον απομακρύνουν από την αρένα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διοργανωμένο ροντέο στην περιοχή Baychester του Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 25χρονος εκτοξεύτηκε από τον ταύρο κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να παραμείνει πάνω στο ζώο, όταν εκείνο άρχισε να κινείται έντονα και να τον πετάει στον αέρα.

Στο βίντεο φαίνεται ο αναβάτης να χάνει τον έλεγχο, ενώ το καπέλο του φεύγει από το κεφάλι του λίγο πριν πέσει στο έδαφος. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις εικόνες, το πόδι του φαίνεται να παραμένει παγιδευμένο στον αναβολέα, με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από τον ταύρο, ο οποίος συνέχισε να κινείται και να τον χτυπά.

Οι θεατές αντέδρασαν, ενώ μέλη της διοργάνωσης μπήκαν γρήγορα στον χώρο για να απομακρύνουν τον αθλητή από το ζώο. Μετά από λίγη ώρα κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν εκτός αρένας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο αναβάτης φάνηκε να έχει χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του μετά την πτώση και τα χτυπήματα.

Το bull riding θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα αγωνίσματα του ροντέο, καθώς οι αθλητές καλούνται να παραμείνουν πάνω σε έναν ταύρο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αντιμετωπίζοντας τις απότομες κινήσεις και τη δύναμη του ζώου. Το περιστατικό επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τους κινδύνους του συγκεκριμένου αθλήματος.

Πηγή: Πρώτο Θέμα