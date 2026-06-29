Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, επέδειξε σήμερα την αποφασιστικότητά του να εδραιώσει την εξουσία του κράτους αναπτύσσοντας τον λιβανέζικο στρατό στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έχει πανίσχυρη παρουσία.

Ο Αούν, ο οποίος υποδεχόταν στη Βηρυτό τον ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, επιβεβαίωσε «την αποφασιστικότητα του λιβανέζικου κράτους να επεκτείνει την εξουσία του, μέσω των ενόπλων δυνάμεών του», στα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν τις προετοιμασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που υπογράφηκε με το Ισραήλ υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

Λίβανος και Ισραήλ, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, υπέγραψαν την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον μια τριμερή συμφωνία-πλαίσιο στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε «μεγάλο λάθος» τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας πως τη θεωρεί «άκυρη».

Πηγή: ΑΠΕ