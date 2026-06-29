Η κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ επιβραδύνθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα τάνκερ το Σαββατοκύριακο και η ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλόνισε την προκαταρκτική συμφωνία των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου.

Συνολικά, 29 πλοία που μετέφεραν πρώτες ύλες διέσχισαν τα Στενά το Σάββατο και άλλα 12 την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας Kpler.

Ο χθεσινός αριθμός είναι από τους μικρότερους σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεννόηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Την προηγούμενη Τετάρτη, για παράδειγμα, είχαν καταγραφεί 70 διελεύσεις μέσα σε ένα 24ωρο.

Το Σάββατο, ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ. Προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρά του, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Μετά το περιστατικό αυτό, τα πλοία συνέχισαν για αρκετές ώρες να χρησιμοποιούν τον νότιο διάδρομο που διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, προτού η κυκλοφορία αρχίσει να επιβραδύνεται, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic, ο οποίος ανήκει στην Kpler. Να σημειωθεί πάντως ότι ο συγκεκριμένος ιστότοπος παρακολουθεί μόνο τα πλοία των οποίων οι αναμεταδότες είναι ενεργοποιημένοι, πράγμα που σημαίνει ότι άλλα πλοία ενδέχεται να διέσχισαν τα στενά έχοντας απενεργοποιημένο το σύστημα αναγνώρισής τους.

Επιπλέον, περισσότερα πλοία μπήκαν στον Κόλπο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από όσα βγήκαν, ανατρέποντας την τάση που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι προσπάθειες επικεντρώνονταν κυρίως στην απομάκρυνση περίπου 11.000 εγκλωβισμένων ναυτικών. Σύμφωνα με ανάρτηση της HFI Research στην πλατφόρμα X, τέσσερα τάνκερ και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χρησιμοποίησαν την Κυριακή τον νότιο διάδρομο του Ομάν για να μπουν στον Κόλπο, συνοδευόμενα από πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Αντίθετα, κανένα πλοίο δεν χρησιμοποίησε τον ίδιο διάδρομο για να βγει από τον Κόλπο την Κυριακή, σύμφωνα με την Kpler.

Ο συνολικός αριθμός των διελεύσεων ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, καθώς ορισμένες αναγνωρίζονται εκ των υστέρων, κυρίως μέσω δορυφορικών εικόνων.

Το Ιράν ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι έγινε μια πρώτη συνάντηση με αξιωματούχους του Ομάν προκειμένου να συζητηθεί η μελλοντική διαχείριση των Στενών. Οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι δεν θα δεχθούν την καταβολή διοδίων για τη χρήση του Ορμούζ, το οποίο θεωρούν «διεθνή θαλάσσια οδό».

Πηγή: ΑΠΕ