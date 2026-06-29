Η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια στρατιωτική εκστρατεία «περιορισμένου εύρους» εναντίον κάποιας χώρας του ΝΑΤΟ, μόλις έναν χρόνο μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, προειδοποίησε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας.

Στην ετήσια έκθεσή του για την αμυντική στρατηγική της χώρας, το υπουργείο αναφέρεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια «γκρίζα ζώνη», μεταξύ πολέμου και ειρήνης, και δεσμεύεται ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις στον αμυντικό τομέα της Ολλανδίας, κυρίως σε μη επανδρωμένα οπλικά συστήματα, όπως είναι οι δρόνοι.

«Οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία προετοιμάζει μια μακρά αντιπαράθεση με την Ευρώπη. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορεί να υπάρξει ένας περιορισμένος πόλεμος εναντίον μελών του ΝΑΤΟ, μετά το τέλος του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία», σύμφωνα με Ολλανδούς αξιωματούχους.

Η προειδοποίηση αυτή διατυπώνεται μία εβδομάδα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Η ρωσική απειλή αναμένεται ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έχει δηλώσει ότι η Ρωσία «θα μπορούσε να είναι έτοιμη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια» για μια σύγκρουση με τη Συμμαχία.

Για να αντιμετωπίσει τις απειλές, η Ολλανδία σκοπεύει να ιδρύσει ένα ειδικό «εργαστήριο ανάπτυξης» μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ικανών να μάχονται με άλλα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. «Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη και η Ολλανδία θα είναι αρκετά ισχυρές εγκαίρως για να προστατεύσουν την ελευθερία, την ασφάλεια και τον τρόπο ζωής μας», είπε η υπουργός Άμυνας Ντίλαν Γεσιλγκόζ. «Αυτή είναι η ευθύνη κάθε γενιάς, όμως σπανίως ήταν τόσο επείγουσα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ