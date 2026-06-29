Ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν ως ψηφιακοί θρησκευτικοί σύμβουλοι, γνωστών ως «AI Godbots», με θρησκευτικούς ηγέτες και ακαδημαϊκούς να προειδοποιούν για σοβαρούς ηθικούς, ψυχολογικούς και θεολογικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ορισμένα από αυτά τα chatbots έχουν δώσει λανθασμένες ή ακόμη και επικίνδυνες απαντήσεις σε πιστούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να υποστήριξαν ότι η άσκηση βίας ή ακόμη και η δολοφονία μπορεί να δικαιολογείται υπό συγκεκριμένες συνθήκες, παρουσιάζοντας τις απαντήσεις ως συμβατές με τη θρησκευτική διδασκαλία.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του «Father Justin», ενός chatbot που δημιουργήθηκε από την ιστοσελίδα Catholic Answers για να απαντά σε ερωτήματα Καθολικών. Το σύστημα προκάλεσε αντιδράσεις όταν υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι τα βρέφη μπορούν να βαπτιστούν με αθλητικό ποτό αντί για νερό ή ότι επιτρέπεται ο γάμος μεταξύ αδελφών. Μετά τις αντιδράσεις, οι δημιουργοί του τροποποίησαν τη λειτουργία του.

Ο επίσκοπος Paul Hendricks, υπεύθυνος για θέματα τεχνητής νοημοσύνης στην Καθολική Εκκλησία Αγγλίας και Ουαλίας, προειδοποίησε ότι είναι επικίνδυνο οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τέτοιες εφαρμογές ως προσωπικούς πνευματικούς συμβούλους ή θεραπευτές, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να τους αποδώσουν θρησκευτική αυθεντία.

Αντίστοιχες ανησυχίες εξέφρασαν εκπρόσωποι του Ινδουισμού, του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού, τονίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για την πρόσβαση σε ιερά κείμενα, δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει τη ζωντανή επαφή με έναν θρησκευτικό ηγέτη ούτε τη συμμετοχή στη θρησκευτική κοινότητα.

Έρευνα ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου του Κόβεντρι, στην οποία συμμετείχαν 28 θρησκευτικοί ηγέτες από διαφορετικά δόγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατέγραψε έντονες ανησυχίες ότι τα «Godbots» ενδέχεται να ενισχύσουν την κοινωνική απομόνωση, να υπονομεύσουν τις ανθρώπινες σχέσεις και να επηρεάσουν αρνητικά άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν επίσης ότι κατά τη διάρκεια των δοκιμών τους συνάντησαν chatbots τα οποία, όταν ρωτήθηκαν αν είναι αποδεκτό να σκοτώσει κάποιος ή να διαπράξει πράξεις βίας, απάντησαν ότι αυτό μπορεί να δικαιολογείται σε ορισμένες περιστάσεις, γεγονός που χαρακτήρισαν ιδιαίτερα ανησυχητικό επειδή οι απαντήσεις παρουσιάζονταν ως εκφραζόμενες «στο όνομα του Θεού».

Το θέμα έχει απασχολήσει και κορυφαίους θρησκευτικούς ηγέτες. Η Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι, Sarah Mullally, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποβαθμίσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενώ ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ υποστήριξε ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της ενδέχεται να μετατρέψει τα προσωπικά δεδομένα σε μια νέα μορφή «σκλαβιάς».