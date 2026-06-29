Ουκρανία προετοιμάζεται σήμερα για θερμοκρασίες που θα μπορούσαν να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου αυτή την εβδομάδα, ένα κύμα καύσωνα που πλήττει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω το ενεργειακό της δίκτυο, το οποίο έχει ήδη πληγεί σοβαρά αυτό τον χειμώνα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, περιοχές της χώρας αναμένεται να βιώσουν έντονη ζέστη σήμερα και τις επόμενες ημέρες με θερμοκρασίες μεταξύ 35°C και 38°C.

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ουκρανία ήταν 42°C στις 12 Αυγούστου 2010, στην ανατολική περιοχή του Λουχάνσκ. Διακοπές ρεύματος σε τουλάχιστον πέντε περιοχές της χώρας, από τα δυτικά προς τα νότια, έχουν ήδη προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη, ανακοίνωσαν σήμερα οι πάροχοι.

Αυτό το κύμα καύσωνα ασκεί περαιτέρω πίεση σε ένα ενεργειακό δίκτυο που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αποκατάσταση.

Σύμφωνα με τον Σερχίι Κοβαλένκο, διευθύνοντα σύμβουλο του ενεργειακού ομίλου Yasno, ο οποίος προμηθεύει περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια σπίτια και σχεδόν 100.000 επιχειρήσεις, «η ζέστη αποτελεί σοβαρή δοκιμασία για τον εξοπλισμό που λειτουργεί υπό συνθήκες πολέμου για περισσότερα από τέσσερα χρόνια και έχει υποστεί πολυάριθμες επιθέσεις».

Η Ρωσία βομβάρδισε το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας αυτό τον χειμώνα, βυθίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι και το κρύο.

«Μέρος των υποδομών επισκευάζεται και ένα άλλο μέρος λειτουργεί κυριολεκτικά στα όριά του. Γι' αυτό, τις επόμενες ημέρες, το ηλεκτρικό σύστημα θα λειτουργεί υπό πολύ υψηλή καταπόνηση», προειδοποίησε στο Facebook.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, «περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι» έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη.