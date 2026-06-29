Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου Ναμπίχ Μπερί, βασικός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, άσκησε κριτική εις βάρος της συμφωνίας ανάμεσα στον Λίβανο και στο Ισραήλ με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ προειδοποιώντας ότι αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απόπειρες πόλωσης του λαού και δεν θα εφαρμοστεί.

Σε σχόλιά του στην εφημερίδα al-Akhbar του Λιβάνου ο Μπερί χαρακτήρισε τις ιρανοαμερικανικές διαπραγματεύσεις μοναδική ρεαλιστική ευκαιρία για να διασφαλιστεί η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο και είπε ότι η όποια προσπάθεια διαχωρισμού του Λιβάνου από την αμερικανοϊρανική τροχιά θα παρέτεινε την ισραηλινή κατοχή.

Το Ισραήλ έχει καταλάβει ένα τμήμα του νότιου Λιβάνου στο πλαίσιο του πολέμου με την Χεζμπολάχ που ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου όταν η οργάνωση ξεκίνησε επιθέσεις με στόχο το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, η οποία είχε δεχτεί αμερικανοϊσραηλινή επίθεση.

Ο πόλεμος του Λιβάνου αποτελεί κεντρικό κομμάτι της διπλωματίας για τον τερματισμό της ευρύτερης σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Η Τεχεράνη έχει επιμείνει σε μια εκεχειρία στον Λίβανο ως μέρος της ενδιάμεσης συμφωνίας της με την Ουάσινγκτον, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστηρίξει ξεχωριστές συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, στις οποίες η Βηρυτός συμμετείχε παρά τις αντιρρήσεις της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ έχει επαινέσει τη συμφωνία, που υπεγράφη από τους πρεσβευτές του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να λέει ότι επιτρέπει στις ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίσουν να κατέχουν το νότιο Λίβανο εάν η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί.

Η Χεζμπολάχ, η οποία έχει απαιτήσει από τη Βηρυττό να σταματήσει τις κατ' ιδίαν συνομιλίες της με την ισραηλινή κυβέρνηση, απέρριψε τη συμφωνία θεωρώντας την παράδοση στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ