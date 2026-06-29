Σοκ έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη η δολοφονία μιας 17χρονης, το άψυχο σώμα της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή στην πόλη Πατάγια. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας Αυστραλός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως ο 40χρονος Σάιμον Πίτερ Κάρμαν, συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αυστραλία.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόκρυψη και μεταφορά σορού, καθώς και για μεταφορά ανήλικης με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι αρχές ανέφεραν ότι από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού προέκυψε πως ο ύποπτος εισήλθε μαζί με την 17χρονη σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Πατάγια και λίγες ώρες αργότερα αποχώρησε μόνος, μεταφέροντας μία βαλίτσα. Στη συνέχεια φέρεται να τη φόρτωσε σε μοτοσικλέτα και να την εγκατέλειψε σε χορταριασμένη περιοχή δίπλα σε σιδηροδρομική γραμμή, όπου αργότερα εντοπίστηκε το πτώμα της ανήλικης.

Πριν μεταφερθεί στο δικαστήριο της επαρχίας Πατάγια, ο κατηγορούμενος απηύθυνε μήνυμα προς την οικογένεια του θύματος, λέγοντας: «Λυπάμαι για ό,τι συνέβη στην κόρη σας. Ήταν κάτι που ήταν έξω από τον έλεγχό μου».

Ο πατέρας της 17χρονης δήλωσε συντετριμμένος, αναφέροντας ότι η κόρη του είχε μεγαλώσει χωρίς τη μητέρα της και προσπαθούσε πάντα να τα καταφέρνει μόνη της, ενώ βοηθούσε και τον ίδιο.

Από την πλευρά της, η μητριά της ζήτησε να επιβληθεί στον κατηγορούμενο η αυστηρότερη δυνατή ποινή, δηλώνοντας πως επιθυμεί να λογοδοτήσει πλήρως για τις πράξεις του.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει πότε ο κατηγορούμενος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου