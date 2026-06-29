Ακραίες θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τον ισχυρό καύσωνα να επηρεάζει πλέον ακόμη και τις υποδομές.

Κάτοικοι στη Βερόνα της Ιταλίας και το Βερολίνο της Γερμανίας δημοσίευσαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαίνονται φανάρια κυκλοφορίας με πλαστικά μέρη «να έχουν παραμορφωθεί ή να φαίνεται πως λιώνουν εξαιτίας της ακραίας ζέστης.»





Το πιο βίντεο δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο 35χρονος Τζόνι Πουτίνι από τη Βερόνα έγινε viral, ξεπερνώντας τις 1,6 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 24 ώρες.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένα παραμορφωμένο και μερικώς λιωμένο φανάρι, συνοδευόμενο από τη χιουμοριστική λεζάντα: «Στη Βερόνα κάνει τόση ζέστη που λιώνουν τα φανάρια». Πολλοί χρήστες πίστεψαν ότι η ζημιά προκλήθηκε από τον καύσωνα, συμβάλλοντας στη διάδοση του βίντεο.

Ωστόσο, σύμφωνα με το TG Verona, η πραγματική αιτία δεν ήταν οι υψηλές θερμοκρασίες. Το φανάρι είχε υποστεί ζημιές από πυρκαγιά σε αυτοκίνητο που ξέσπασε λίγες ημέρες νωρίτερα, με τις φλόγες να φτάνουν στον σηματοδότη.

Η απρόσμενη επιτυχία του βίντεο προσέλκυσε ακόμη και το ενδιαφέρον της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης TVE, η οποία επικοινώνησε με τον δημιουργό του. Ο Πουτίνι, γνωστός ως διεθνής διαιτητής wrestling και πρώην τηλεσχολιαστής, δήλωσε χαριτολογώντας ότι ποτέ η ενασχόλησή του με το wrestling δεν του είχε χαρίσει τόση δημοσιότητα.





Οι υψηλές θερμοκρασίες πλήττουν επίσης τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί ζημιές σε οδικά δίκτυα, με την άσφαλτο να παραμορφώνεται και να εμφανίζει ρωγμές σε κεντρικούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους.



