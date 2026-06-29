Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, απέστειλε επείγουσα επιστολή προς τους επικεφαλής και διευθυντές υπηρεσιών πληροφοριών «φιλικών και αδελφών χωρών», ενημερώνοντάς τους για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη Λιβυκή Υπηρεσία Πληροφοριών και τη νόμιμη ηγεσία της.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Πληροφοριών αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα σοβαρές προκλήσεις ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ένοπλες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεών της, καθώς και περιστατικά που συνδέονται με διαφυγές ή μεταφορά κρατουμένων.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για επανειλημμένες προσπάθειες ένοπλων ομάδων και φορέων που δεν υπάγονται στη Βουλή να επιβάλουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν την ηγεσία της υπηρεσίας εκτός του προβλεπόμενου νομικού πλαισίου.

Σύμφωνα με την επιστολή, υπήρξαν επίσης απόπειρες εξασφάλισης πολιτικής κάλυψης από ορισμένες εκτελεστικές αρχές, ώστε να προωθηθούν αλλαγές στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Ακίλα Σάλεχ υπενθυμίζει ότι πριν από περισσότερα από τρία χρόνια η Βουλή ενέκρινε σημαντικές τροποποιήσεις στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Βάσει αυτών, ο διορισμός ή η παύση του επικεφαλής της υπηρεσίας ισχύει μόνο μετά από έγκριση της Βουλής σε συνεδρία με απαρτία τουλάχιστον 120 βουλευτών.

Η επιστολή υπογραμμίζει ότι η σημερινή ηγεσία της Υπηρεσίας Πληροφοριών αντλεί τη νομιμοποίησή της από τον νόμο και τις συνταγματικές διαδικασίες και παραμένει σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά της από οποιαδήποτε πόλη της Λιβύης, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η κρατική εξουσία και η ασφάλεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Βουλής επαναλαμβάνει τη δέσμευση του κοινοβουλίου στην τήρηση της νομιμότητας, την ανεξαρτησία των κυρίαρχων θεσμών και την απόρριψη οποιασδήποτε προσπάθειας επιβολής τετελεσμένων διά της βίας ή παράκαμψης της ισχύουσας νομοθεσίας.



