Τα μηχανολογικά γρανάζια συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο παλιών ανθρώπινων εφευρέσεων. Το ένα γυρίζει, το άλλο ακολουθεί. Στην περίπτωση που ένα γρανάζι δυσλειτουργήσει, τότε, η λειτουργία της μηχανής σταματάει. Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, καθώς είναι οργανωτικά συνδεδεμένες και η ομαλή λειτουργία τους, εξαρτάται από τη σύμπλεξη ενός συνδέσμου (σταθμού ή σταδίου) με τον άλλον.

Η Κίνα εδώ και πολύ καιρό συμμετέχει και συνεισφέρει στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, μέσω της κατασκευής πράσινων υποδομών, μέσω της διεύρυνσης των συνεργασιών εφοδιασμού, μέσω της διάδοσης της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και μέσω της ανθεκτικότητας της κινεζικής οικονομίας.

Οι τέσσερις αυτές διαστάσεις συγκροτούν το ακρωνύμιο στην αγγλική, “GEAR": Green, Ecosystem, AI, Resilience.

Η 4η Διεθνής Έκθεση Αλυσίδων Εφοδιασμού της Κίνας (CISCE) που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο (22-26 Ιουνίου) αποτελεί την πρώτη έκθεση εθνικού επιπέδου παγκοσμίως, η οποία είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στις αλυσίδες εφοδιασμού. Περισσότεροι από 1.200 εκθέτες από 85 χώρες, περιοχές και διεθνείς οργανισμούς έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση, με τις ξένες εταιρίες ν’ αντιστοιχούν σε ποσοστό 36% επί του συνόλου των εκθετών.

Πρόκειται για μία εκθεσιακή διοργάνωση στην οποία οι εταιρίες δεν εκθέτουν μόνο τα προϊόντα τους, αλλά συμμετέχουν ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού που παράγουν οικονομική κι εμπορική αξία, ενώ το πλαίσιο διεξαγωγής της CISCE καθιστά δυνατή την εξεύρεση τόσο συνεργατών, όσο και λύσεων για τη διεύρυνση εμπορικών και οικονομικών συνεργασιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ