Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν αμοιβαία τις πρόσφατες επιθέσεις που αντάλλαξαν, οι οποίες απείλησαν να οδηγήσουν στην επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά την καταρχήν συμφωνία που υπέγραψαν οι πρόεδροί τους στα μέσα του μήνα, έκανε γνωστό αμερικανός αξιωματούχος χθες Κυριακή.

«Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δυο μέρη θα σταματήσουν (τις επιθέσεις τους) προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες σχεδιάζεται να γίνει συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αύριο Τρίτη στο Κατάρ, αφιερωμένη στο στενό του Ορμούζ.

Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τις τελευταίες ημέρες, καθώς υπήρξε αναζωπύρωση των εντάσεων μετά την υπογραφή την 17η Ιουνίου του «μνημονίου κατανόησης».

Το στενό, που έκλεισε de facto η Ισλαμική Δημοκρατία αφότου ξέσπασε ο πόλεμος την 28η Φεβρουαρίου, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της, κάτι που αποσταθεροποίησε το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου, άνοιξε ξανά την περασμένη εβδομάδα.

Η Τεχεράνη ωστόσο δεν επιτρέπει τη διέλευση παρά από μόνο μια διαδρομή, κατά μήκος των ακτών της, κι απειλεί να επιτεθεί σε οποιοδήποτε πλοίο δεν υπακούει. «Κανένας άλλος θεσμός» και «καμιά άλλη χώρα» δεν έχει την «ευθύνη» για τη θαλάσσια οδό πέρα από το Ιράν, τόνισε χθες ο επικεφαλής της διπλωματίας του, ο Αμπάς Αραγτσί.

«Οποιαδήποτε ανάμιξη» στη διαχείριση του στενού θα προκαλέσει «καθυστερήσεις» στο πλήρες άνοιγμά του και «θα αυξήσει τις εντάσεις», επέμεινε.

Πιθανή συνάντηση στο Κατάρ

Το Ιράν είδε με κακό μάτι την ανακοίνωση από το Ομάν πως ανοίγει προσωρινή εναλλακτική ρότα, κάτι που παρουσιάστηκε από το σουλτανάτο ως πρωτοβουλία σε συντονισμό με τον ΟΗΕ για να απομακρυνθούν τα πληρώματα των πλοίων που έχουν αποκλειστεί στον Κόλπο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος. Δεκάδες πλοία ακολούθησαν την πορεία αυτή την περασμένη εβδομάδα.

Από την Πέμπτη, δυο πλοία χτυπήθηκαν από βλήματα άγνωστης προέλευσης -- οι επιθέσεις αποδόθηκαν στην Τεχεράνη από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος δυο ημέρες αργότερα βομβάρδισε το Ιράν.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εξαπολύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον γειτόνων της στον Κόλπο, ιδίως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Επικαλούμενος δυο πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και τρίτη πηγή του ενήμερη σχετικά --δεν κατονόμασε καμιά-- ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε χθες Κυριακή πως Ιρανοί και Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ για να επιλύσουν τη διένεξη για το Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Αν και το Ιράν και το Ομάν επιχειρηματολογούν πως ασκούν κυριαρχικά δικαιώματά τους στο Ορμούζ, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (CNUDM), που υιοθετήθηκε το 1982, εγγυάται δικαίωμα «διέλευσης» από στενά που εξυπηρετούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, όπως αυτό του Ορμούζ, που συνδέει τον Κόλπο με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το κείμενο αυτό --που δεν έχει επικυρωθεί από την Τεχεράνη-- προβλέπει πως «όλα τα πλοία και τα αεροσκάφη» σκοπός των οποίων είναι η «αδιάκοπη και ταχεία» διέλευση από το στενό απολαύουν «ανεμπόδιστη» ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Στο άλλο κύριο θέατρο του πολέμου, στον Λίβανο, που η Τεχεράνη απαίτησε να συμπεριληφθεί στο μνημόνιο κατανόησης, το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματά του χθες Κυριακή. Κι αυτό παρά την υπογραφή την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον συμφωνίας-πλαισίου με σκοπό να εξασφαλιστεί «διαρκής ειρήνη».

Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κι ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI, μετέδωσε πως έγιναν τη νύχτα αεροπορικοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον έναν νεκρό. Ενώ το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για δυο τραυματίες εξαιτίας ρίψης χειροβομβίδας από «τον ισραηλινό εχθρό» σε κοινότητα του νότου.

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, σύμμαχος της Χεζμπολά, ο Ναμπί Μπέρι, τόνισε από την πλευρά του ότι η συμφωνία της Ουάσιγκτον «δεν θα υιοθετηθεί» από το κοινοβούλιο και «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της».

Με ανακοίνωσή της, το σιιτικό κίνημα, που επίσης απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμφωνία, τόνισε πως «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί τη πατρίδα και τον λαό της» μετά τις νέες επιθέσεις του Ισραήλ.

Το κείμενο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον θέτει ως προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολά για την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον τομέα του νοτίου Λιβάνου που κατέχουν. Κάτι που η Βηρυτός αδυνατεί εδώ και χρόνια να κάνει.

Η Χεζμπολά κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ