Σεισμός 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στην πόλη Γιμπίν της επαρχίας Σετσουάν στην Κίνα.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) το εστιακό βάθος υπολογίζεται γύρω στα 10 χιλιόμετρα.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν πανικόβλητοι από τα σπίτια τους.