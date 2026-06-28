Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεσμεύτηκε την Κυριακή να διασφαλίσει την ασφάλεια στη χώρα του και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, καθώς η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας στον τετραετή πόλεμο.

«Ναι, βλέπουμε τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε και αντιδρούμε σε αυτά, αλλά σίγουρα θα διασφαλίσουμε την ασφάλεια τόσο της χώρας όσο και των πολιτών μας, καθώς και το απαραβίαστο των συνόρων της Ρωσίας», δήλωσε ο Πούτιν στο συνέδριο του κόμματος Ενωμένη Ρωσία.

«Αναμφίβολα θα ξεπεράσουμε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο έδαφός μας και στις εγκαταστάσεις υποδομής μας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ