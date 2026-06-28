Ο Μισέλ Μπολαντίνγκα γνωστός ως «άνθρωπος άγαλμα» ή αλλιώς «Λουμούμπα Βέα» για κάποιους, έφτασε επιτέλους στο Μουντιάλ, ξεπερνώντας το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την έκδοση της visa.

Είναι ο πιο γνωστός φίλαθλος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και ακολουθεί την ομάδα του ανελλιπώς από το 2013. Tον περασμένο Ιανουάριο, o Μπολαντίνγκα στο Κόπα Άφρικα, έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο και έγινε παγκοσμίως viral.

Ντυμένος με το ωραίο κουστούμι του στα χρώματα της σημαίας της ΛΔ του Κονγκό, στέκεται ακίνητος σε ένα σκαμπό, με το δεξί χέρι υψωμένο, μιμούμενος τη στάση του Πατρίς Λουμούμπα, του πρώτου πρωθυπουργού της χώρας του τη δεκαετία του 1960. Ο Λουμούμπα δολοφονήθηκε το 1961 με τη συνενοχή των κυβερνήσεων Βελγίου και ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούσαν την πολιτική του ως απειλή κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο Μπολαντίνγκα αξιοποιεί τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο για να κρατήσει ζωντανή την κληρονομιά του Λουμούμπα και να κάνει όσους δεν γνωρίζουν την ιστορία του να ψάξουν λίγα πράγματα παραπάνω για εκείνον.

Στο ματς Κολομβία-ΛΔ Κονγκό, ο Μπολαντίνγκα μιμήθηκε τη χειρονομία διαμαρτυρίας που έκαναν οι Κονγκολέζοι παίκτες: το ένα χέρι πάνω στο στόμα, τα δύο δάχτυλα στον κρόταφο, σύμβολο της βίας και της ανθρωπιστικής κρίσης που πλήττει την ανατολική πλευρά της ΛΔ του Κονγκό, όπου η σύγκρουση ένοπλων ομάδων για τον έλεγχο του τεράστιου ορυκτού πλούτου της χώρας συνεχίζεται, προκαλώντας το θάνατο και τον εκτοπισμό χιλιάδων ανθρώπων.

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