Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που ήταν οπλισμένοι με χειροβομβίδες πυραυλικής προώθησης και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και διέλυσε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία χθες Σάββατο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters