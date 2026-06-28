Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Χθες, Σάββατο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και Σούμι (βόρεια).

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ (νοτιοδυτικά) και Μπέλγκοροντ (δυτικά), και ένας τρίτος στη Χορλίβκα - σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

Η Ουκρανία έχει εντείνει επίσης τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά της, τα οποία χαρακτηρίζει αντίποινα, κατά της Ρωσίας και των περιοχών που τελούν υπό την κατοχή της Μόσχας.

Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασα στο διυλιστήριο του Σλαβιάνσκ στο Κουμπάν, στην περιοχή Κρασνοντάρ (νότια), μετά την πτώση θραυσμάτων ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της νότιας Ρωσίας, που ανήκει στον όμιλο "Slaviansk EKO".

Στην ίδια περιοχή, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην κοινότητα Τρουντομπελικόφσκι Χούτορ από ουκρανικά drones, θραύσματα από τα οποία προκάλεσαν ζημιές σε τέσσερις ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Συναγερμός για πυραυλική επίθεση

Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους βρέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ουκρανική πολεμική αεροπορία, το Κίεβο βρέθηκε αντιμέτωπο με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων και ο Κλίτσκο κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια.

Χθες Σάββατο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και Σούμι (βόρεια).

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ (νοτιοδυτικά) και Μπέλγκοροντ (δυτικά), και ένας τρίτος στη Χορλίβκα - σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP