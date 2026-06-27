Στους 1.430 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τους από τους διαδοχικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη απεγνωσμένες προσπάθειες για την ανάσυρση επιζώντων κάτω από τα ερείπια καθώς εκπνέει το χρυσό περιθώριο των 72 ωρών που παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση των παγιδευμένων.

Οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων διατηρούνται μέχρι και το τελευταίο λεπτό και κάθε ανάσυρση ζωντανού αποτελεί και ένα μεγάλο θαύμα.

Χιλιάδες διασώστες από όλο τον κόσμο και οικογένειες σκάβουν ακόμα και με γυμνά χέρια τα βουνά από χαλάσματα για να καταφέρουν να βγάλουν στην επιφάνεια τους δικούς τους ανθρώπους, ενώ ισχυροί μετασεισμοί συνεχίζουν να απειλούν τα κατεστραμμένα κτήρια, καθιστώντας τις επιχειρήσεις διάσωσης πιο επικίνδυνες.

Η περιφερειακή διευθύντρια για την Αμερική, Λόις Πέις, ανέφερε στο BBC ότι οι ομάδες διάσωσης «αναγκάστηκαν να στραφούν σε μοτοσικλέτες και άλλα μέσα μεταφοράς αντί για ασθενοφόρα, επειδή οι δρόμοι είναι γεμάτοι με κόσμο».

«Ο χρόνος εξαντλείται για τυχόν επιζώντες που μπορεί να βρίσκονται ακόμα κάτω από τα ερείπια. Πρέπει να τους φτάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πιο εύκολα», αναφέρει.

Η Πέις περιγράφει επίσης πώς ένας εργαζόμενος του Ερυθρού Σταυρού έσωσε την οικογένειά του από τα ερείπια «με γυμνά χέρια», ενώ άλλοι τραγουδούσαν σε ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα κατεστραμμένα κτήρια για να τους καθησυχάσουν ότι δεν είχαν ξεχαστεί, ενώ οι ομάδες διάσωσης προσπαθούσαν να τους προσεγγίσουν.

«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκεζ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας.

Γυναίκα ανασύρεται ζωντανή

Ένα τέτοιο θαύμα μοιράστηκε ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο στο X με μια γυναίκα να ανασύρεται από ένα κατεστραμμένο κτήριο.

Ενώ τη μεταφέρουν με φορείο σε ασθενοφόρο, απαντά στις κραυγές φίλων και συγγενών σηκώνοντας προς τα πάνω τον αντίχειρα και βάζοντας το χέρι στην καρδιά σε ένδειξη ευχαριστιών, και κουνόντας μια σημαία του Ελ Σαλβαδόρ που είναι τοποθετημένη πάνω της.

¡Hemos rescatado a Camila!



Gracias Dios, por utilizarnos de esta manera.



Fuerza Venezuela 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/wswRaHFAWA — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 27, 2026

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Πηγή: cnn.gr