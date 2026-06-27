Λιβανέζικο κρατικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα ότι ισραηλινά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο, την επομένη της επίτευξης μιας συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ με σκοπό τη "διαρκή ειρήνη" υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη διεξήγαγαν πλήγματα γύρω στις 6.30 το απόγευμα τοπική ώρα στο χωριό Ναμπατίγια αλ Φάουκα, νοτίως της πόλης Ναμπατίγια.

Η κεντρική πλατεία του χωριού, όπως και η συνοικία Αλ Μανζάλα, επλήγησαν νωρίτερα σήμερα κατά τη διάρκεια τεσσάρων ισραηλινών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ