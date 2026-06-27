Ένας διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου του Καράκας άνοιξε ξανά και δέχεται αμερικανικά αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, τρεις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα.

"Σήμερα το πρωί (Σαββάτου), στο αεροδρόμιο Σιμόν Μπολιβάρ (το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας σ.σ.), ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης είναι ξανά σε λειτουργία και δέχεται αεροσκάφη C-17", είδος στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους, δήλωσε υψηλοβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. "Τώρα που το αεροδρόμιο είναι ανοιχτό, θα εντείνουμε την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας", πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης: Άγκυρα: Ανησυχίες σχετικά με συνάντηση για Γάζα στην Κύπρο χωρίς την Τουρκία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP