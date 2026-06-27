Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με ένα Σαββατοκύριακο ακραίων θερμοκρασιών στην Ευρώπη, καθώς το κύμα καύσωνα κινείται προς τα ανατολικά, με τους Γερμανούς μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι περισσότερες θερμοκρασίες- ρεκόρ θα μπορούσαν να σημειωθούν σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Ήδη πολλές από αυτές άρχισαν να εκδίδουν κόκκινες προειδοποιήσεις για τις επόμενες ημέρες.

Ανάλυση στοιχείων από το Γαλλικό Πρακτορείο έδειξε ότι σχεδόν 200 εκατομμύρια θα αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου το Σάββατο. Ψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται σε Βρετανία, Γαλλία και Ελβετία.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει είτε από ασθένειες που σχετίζονται με τη ζέστη, είτε από περιστατικά πνιγμού και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε αρκετές χώρες έχουν δηλώσει ότι οι υπηρεσίες τους έχουν ήδη κορεστεί.

Τα πάρτι στους δρόμους και τα μουσικά φεστιβάλ ακυρώθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Οι πορείες υπερηφάνειας επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στη Βουδαπέστη και το Μόναχο παρά τις προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη.

Και τόσο η Ελβετία όσο και η Γαλλία είχαν απενεργοποιήσει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, καθώς το νερό που χρησιμοποιείται για ψύξη κινδύνευε να υπερθερμανθεί σε κοντινά ποτάμια.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας το Σάββατο.

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να πλησιάσουν τους 42 βαθμούς Κελσίου», ανέφερε η υπηρεσία.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι ένας «θόλος θερμότητας» παγιδευμένου αέρα από τη βόρεια Αφρική προκαλούσε το ρεκόρ θερμοκρασιών.

Η Ρουμανία ήταν η τελευταία χώρα που εξέδωσε κόκκινο συναγερμό, προειδοποιώντας ότι σχεδόν ολόκληρη η χώρα θα αντιμετωπίσει ακραία ζέστη από Δευτέρα έως Τετάρτη.

Η Σλοβακία είχε εκδώσει παρόμοια προειδοποίηση και επιβεβαίωσε ότι το βράδυ της Παρασκευής ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 26,3 βαθμούς Κελσίου.

Τσεχία, Ουγγαρία και Μολδαβία τέθηκαν επίσης σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής για το Σαββατοκύριακο.

Τουλάχιστον 193 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμενόταν να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35°C το Σάββατο, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζονται σε προβλέψεις.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου δήλωσε ότι θα συνεχίσει την παραδοσιακή της υπαίθρια συναυλία στο τέλος της σεζόν στο Βερολίνο παρά τις θερμοκρασίες έως και 41°C, αλλά ο ενδυματολογικός κώδικας θα είναι χαλαρός.

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Πηγή: ΚΥΠΕ