Η πρόσκρουση χθες ενός μικρού αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, τον κυβερνήτη και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 13, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, χωρίς να διευκρινίσουν τα αίτια του σπάνιου αυτού περιστατικού.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση του περιστατικού σχετικά με αυτό το αεροσκάφος, μετά τη δημοσιοποίηση χθες πολυάριθμων βίντεο από χρήστες του διαδικτύου που έδειχναν συντρίμμια να πέφτουν στον πύργο Citic, ύψους 528 μέτρων.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων παρατήρησαν μια ρωγμή στο ύψος ενός από τους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, ένα πιθανό σημείο πρόσκρουσης. Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν και πολλοί περίεργοι συγκεντρώθηκαν περιμετρικά του κτιρίου.

«Την 26η Ιουνίου στις 17.55… στη συνοικία Τσάογιανγκ, ένα μονοκινητήριο, διθέσιο αεροσκάφος προσέκρουσε κατά τη διάρκεια της πτήσης πάνω σε έναν ουρανοξύστη», ανάφεραν σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης WeChat οι τοπικές αρχές.

«Ο πιλότος, που ήταν ο μοναδικός επιβάτης, σκοτώθηκε: 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σημείο», διευκρινίστηκε.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνά τους σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, το οποίο εξέδωσαν οι αρχές της συνοικίας Τσάογιανγκ, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Ο ουρανοξύστης Citic, με 108 ορόφους πάνω από το έδαφος, βρίσκεται στην επιχειρηματική συνοικία, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, σε πολύ κοντινή απόσταση από το κτίριο της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης CCTV.

Ακόμα και αν το περιστατικό σύντομα αποσιωπήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη στους κατοίκους και τους εργαζόμενους στην περιοχή, διότι το Πεκίνο είναι μια πόλη που υπόκειται σε πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP-Reuters