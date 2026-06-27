Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Δημοκρατικού Κόμματος, κατηγορώντας το ότι βρίσκεται υπό την επιρροή «άθεων κομμουνιστών» και προειδοποιώντας πως αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 250 χρόνια.

Μιλώντας στο συνέδριο της Faith & Freedom Coalition στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ συνέδεσε τη ρητορική του με τις πρόσφατες νίκες αυτοπροσδιοριζόμενων Δημοκρατικών Σοσιαλιστών στις προκριματικές εκλογές της Νέας Υόρκης, υποστηρίζοντας ότι το Δημοκρατικό Κόμμα μετακινείται επικίνδυνα προς την άκρα Αριστερά.

Με σαρκαστική διάθεση δήλωσε πως θα μπορούσε να γίνει «ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία», προσθέτοντας: «Από σήμερα κανείς δεν θα πληρώνει ενοίκιο. Όποιος θέλει σπίτι, ας διαλέξει ένα. Όλοι θα παίρνουν δωρεάν φαγητό», θέλοντας να χλευάσει προτάσεις για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και ελέγχους στα ενοίκια.





Trump: "I'll be honest -- I think I'd be the greatest communist in history" pic.twitter.com/tfANW6eD3M — Open Source Intel (@Osint613) June 26, 2026

Στη συνέχεια, o Τραμπ χαρακτήρισε τους πολιτικούς του αντιπάλους «ζώα» και υποστήριξε ότι ο κομμουνισμός αποτελεί «έναν καρκίνο που εξαπλώνεται στη χώρα».

«Θα κλείσουν τις εκκλησίες σας. Θα σκοτώσουν τους ανθρώπους σας. Αυτό κάνουν. Θέλουν να βάλουν τέλος στη θρησκεία», είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους συντηρητικούς ψηφοφόρους.





BREAKING: President Trump vows to eradicate what he calls a "horrible thread of cancer" quietly moving through the nation, issuing a stark warning against the rise of communism in America.



"We have a country that's just the hottest. It just is so hot and I'm working really hard… pic.twitter.com/bplP4QCTDo — Fox News (@FoxNews) June 26, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη στις πολιτικές δολοφονίες, υποστηρίζοντας ότι «οι κομμουνιστές συχνά καταφεύγουν στις δολοφονίες», κάνοντας τη δήλωση από το ίδιο ξενοδοχείο στην Ουάσιγκτον όπου νωρίτερα φέτος συνελήφθη ένοπλος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τον δολοφονήσει.

Η νέα αυτή επίθεση εντάσσεται στη στρατηγική του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, επιχειρώντας να παρουσιάσει τους Δημοκρατικούς ως ακραία πολιτική δύναμη. Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, τον οποίο υποστηρίζουν ορισμένοι υποψήφιοι των Δημοκρατικών, διαφέρει ουσιαστικά από τον κομμουνισμό, καθώς προτείνει εκτεταμένες κοινωνικές παροχές και μεγαλύτερο ρόλο του κράτους, χωρίς κατάργηση του καπιταλιστικού συστήματος.



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