Με τους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής στους ομίλους J, K και L πέφτει τα ξημερώματα της Κυριακής η αυλαία της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026. Τα 28 από τα 32 εισιτήρια για τη φάση των «32» έχουν ήδη βρει κατόχους, ενώ έχουν διαμορφωθεί και τα εννέα από τα δεκαέξι ζευγάρια της επόμενης φάσης.

Τα μεσάνυχτα θα διεξαχθούν οι αγώνες Παναμάς – Αγγλία και Κροατία Γκάνα, ενώ στις 02:30 τα ξημερώματα της Κυριακής θα γίνουν οι αγώνες Κολομβία – Πορτογαλία και Κόνγκο – Ουζμπεκιστάν.

Στις 05:00 το πρωί της Κυριακής θα διεξαχθούν οι αγώνες Αλγερία – Αυστρία και Ιορδανία – Αργεντινή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των νοκ-άουτ της διοργάνωσης:

ΦΑΣΗ ΤΩΝ 32

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ

22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς (Α73)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία (Α76)

23:30 Γερμανία – Παραγουάη (Α74)

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο (Α75)

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία(Α78)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Γαλλία - Σουηδία (Α77)

04:00 Μεξικό – 3C/E/H (Α79)

19:00 1L – 3E/I/J/K (Α80)

23:00 Βέλγιο – 3A/H/I/J (Α82)

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία (Α81)

22:00 Ισπανία – 2J (A84)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ

02:00 2Κ – 2L (A83)

06:00 Ελβετία – 3E/F/G/I/J (A85)

21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος (A88)

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι (A86)

04:30 1K – 3D/E/I/J/L (A87)

ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ

20:00 Νικητής Α73 – Νικητής Α75 (Α90)

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής Α74 – Νικητής Α77 (Α89)

23:00 Νικητής Α76 – Νικητής Α78 (Α91)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α79 – Νικητής Α80 (Α92)

22:00 Νικητής Α83 – Νικητής Α84 (Α93)

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 Νικητής Α81 – Νικητής Α82 (Α94)

19:00 Νικητής Α86 – Νικητής Α88 (Α95)

23:00 Νικητής Α85 – Νικητής Α87 (Α96)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

23:00 Νικητής 89 – Νικητής 90 (Α97)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 93 – Νικητής 94 (Α98)

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Νικητής 91 – Νικητής 92 (Α99)

04:00 Νικητής 95 – Νικητής 96 (Α100)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 97 – Νικητής 98

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Νικητής 99 – Νικητής 100

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

00:00 Μικρός Τελικός

22:00 Τελικός

Πηγή: ΚΥΠΕ