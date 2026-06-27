Ασφυκτικές συνθήκες καύσωνα επικρατούν τις τελευταίες ημέρες σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με περισσότερους από 100 εκατομμύρια ανθρώπους να βρίσκονται αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα δοκιμάζει τις αντοχές πολιτών, νοσοκομείων, δημόσιων υπηρεσιών και εργαζομένων σε ολόκληρη τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, ενώ οι αρχές σε αρκετές χώρες λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Τι δείχνει νέα επιστημονική μελέτη

Την ίδια ώρα, νέα επιστημονική ανάλυση επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή έχει εντείνει δραματικά το φαινόμενο, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η Ευρώπη συγκαταλέγεται στις περιοχές του πλανήτη που θερμαίνονται ταχύτερα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σχεδόν οι μισές από τις περίπου 850 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης βιώνουν αυτή την περίοδο τη μεγαλύτερη θερμική καταπόνηση στην ιστορία τους, σε έναν συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας που αυξάνει σοβαρά τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Υπό πίεση τα νοσοκομεία στην Γαλλία

Η Γαλλία παραμένει για ογδόη συνεχόμενη ημέρα σε συνθήκες καύσωνα, παρά τη μικρή ανάσα που έφεραν τοπικές βροχοπτώσεις. Το σύστημα Υγείας βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, καθώς οι προσελεύσεις στα επείγοντα έχουν αυξηθεί σημαντικά λόγω περιστατικών θερμικής εξάντλησης, αφυδάτωσης και αναπνευστικών προβλημάτων. Οι ηλικιωμένοι και οι ευάλωτοι πολίτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινδύνου, ωστόσο οι αρχές προειδοποιούν ότι σοβαρά περιστατικά καταγράφονται και σε ανθρώπους που θεωρούσαν ότι δεν κινδυνεύουν.

Στο Παρίσι, οι αρχές έθεσαν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, απαγορεύοντας την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από τις 18:00. Παράλληλα, απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις στους πολίτες να πίνουν νερό, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, έκανε λόγο για αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα προστασίας είναι απολύτως αναγκαία. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί ο θάνατος ενός βρέφους 18 μηνών, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση υπερθερμίας μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Μασσαλίας.

Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ελβετία και Βρετανία

Το κύμα ακραίας ζέστης έχει ήδη καταρρίψει ιστορικά ρεκόρ σε αρκετές χώρες. Στην Ελβετία, ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για τον μήνα Ιούνιο.

Ρεκόρ σημειώθηκε και στη Βρετανία, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στις νοτιοδυτικές περιοχές, την υψηλότερη τιμή για τον Ιούνιο από το 1976.

Οι βρετανικές αρχές εξέδωσαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα προειδοποίηση καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την υπερβολική έκθεση στη ζέστη και να προσέχουν ιδιαίτερα παιδιά, ηλικιωμένους και ανθρώπους με προβλήματα υγείας.

Γερμανία: Προειδοποιήσεις για πάνω από 40°C και φόβοι για πνιγμούς

Στη Γερμανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, καθώς το κύμα καύσωνα κινείται ανατολικότερα.

Οι πολίτες αναζητούν τρόπους να προστατευθούν από την ακραία ζέστη, καταφεύγοντας σε πάρκα, σιντριβάνια, λίμνες και ποτάμια. Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι η προσπάθεια ανακούφισης από τη ζέστη μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Στην Κολωνία, οι αρχές απηύθυναν προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο κολύμβησης στους ποταμούς, καθώς τα περιστατικά πνιγμών έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ιταλία: Θερμικές κάμερες δείχνουν επιφάνειες έως σχεδόν 100°C

Στην Ιταλία, το κύμα καύσωνα συνεχίζεται με ιδιαίτερη ένταση, φέρνοντας στο προσκήνιο τις συνθήκες εργασίας όσων βρίσκονται πολλές ώρες εκτεθειμένοι στον ήλιο.

Ακτιβιστές της Greenpeace, σε συνεργασία με συνδικάτα, δημοσιοποίησαν βίντεο από τη Ρώμη που δείχνει διανομείς και εργαζομένους σε οικοδομές να εργάζονται υπό ακραίες θερμικές συνθήκες.

Οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες επιφανειών από 36 έως και σχεδόν 100 βαθμούς Κελσίου, σε ημέρα κατά την οποία η ιταλική πρωτεύουσα βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Οι εικόνες αναδεικνύουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους, καθώς η θερμική καταπόνηση δεν περιορίζεται μόνο στη θερμοκρασία του αέρα, αλλά επιδεινώνεται από την άσφαλτο, το τσιμέντο και τις μεταλλικές επιφάνειες που απορροφούν και εκπέμπουν θερμότητα.

Στο επίκεντρο η κλιματική αλλαγή

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα ακραία κύματα καύσωνα στην Ευρώπη γίνονται συχνότερα, ισχυρότερα και πιο παρατεταμένα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η νέα ανάλυση δείχνει ότι το τρέχον κύμα ζέστης δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο ακραίο φαινόμενο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν το καλοκαίρι.

Η θερμική καταπόνηση στις μεγάλες αστικές περιοχές επιβαρύνεται από την πυκνή δόμηση, την έλλειψη πρασίνου και τις επιφάνειες που παγιδεύουν τη θερμότητα, μετατρέποντας πολλές πόλεις σε «θερμικές νησίδες».

Πηγή: cnn.gr