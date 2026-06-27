Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φονικό διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα και έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 920 ανθρώπους. Πάνω από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές και τον ΟΗΕ, ενώ την ίδια στιγμή μεγαλώνει η απόγνωση των κατοίκων για την περιορισμένη βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Τετάρτη, σκόρπισαν τον θάνατο και την καταστροφή, ισοπεδώνοντας αμέτρητα κτίρια σε αρκετές περιοχές.

Ιδιαίτερα βαριά είναι η κατάσταση στη Λα Γουάιρα, την παράκτια πόλη κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου οι κάτοικοι καταγγέλλουν την ανεπαρκή ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Κραυγές για βοήθεια στα ερείπια

Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα.

Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό, προκειμένου να κόψουν χαλύβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους, καθώς ο χρόνος για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύει. Ο Μάρλον Οτσόα επέζησε από την κατάρρευση κτιρίου, όμως αναζητά ακόμη τους δικούς του ανθρώπους.

«Ψάχνω τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και τον γιο μου», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε βοήθεια! Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί» και «δεν έχουμε τα εργαλεία» που απαιτούνται για να τους ανασύρουμε από τα ερείπια, τόνισε.

Διεθνής βοήθεια στις πληγείσες περιοχές

Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας, όπου το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα. Μπροστά από συγκρότημα πολυκατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γουάιρα, ο επικεφαλής ομάδας διασωστών από τη Χιλή, Ναντιομάρ Πολάνκο, εκτίμησε ότι υπάρχουν «δυστυχώς, ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες».

Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον 28 άνθρωποι πορτογαλικής καταγωγής, δύο Βραζιλιάνοι, ένας Ιταλοβενεζουελάνος και δύο Κινέζοι. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε πολιτών της.

«Οι αρχές είναι άχρηστες»

Στη Λα Γουάιρα, όπου βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω των σεισμών, ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούν να ξεθάψουν οι ίδιοι τους συγγενείς τους από τα ερείπια.

«Είναι εκεί», φώναζε με λυγμούς ο 23χρονος Αλεσάνδρο ντελ Γιουδίτσε, προσπαθώντας να βρει τον πατέρα του κάτω από ένα βουνό ερειπίων.

Η γιαγιά του, Αμπάρο, απελπισμένη, έσκαβε με γυμνά χέρια για να βρει τον γιο της

«Υπάρχουν πολλοί τσιμεντόλιθοι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε με τα χέρια», ψέλλισε εξαντλημένη.

«Οι αρχές είναι άχρηστες… Ο στρατός θα έπρεπε να είναι εδώ, με όσα μηχανήματα διαθέτει», κατήγγειλε ο Άρχενις Μέντες, κάτοικος της περιοχής.

Πηγή: cnn.gr