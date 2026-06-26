Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας που μετατράπηκε σε ρινγκ κατά τη διάρκεια συνεδρίασής του.

Συγκεκριμένα, βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές σήμερα, κατά τη διάρκεια της τελικής ολομέλειας της εαρινής συνόδου.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, οι νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και οι αντίπαλοί τους που εκπροσωπούν το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ενεπλάκησαν στον καυγά, ενώ ετοιμάζονταν να υπερψηφίσουν έναν διχαστικό νόμο περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), ο οποίος έχει πυροδοτήσεις εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων.

#Watch:



Punches replaced parliamentary debate in Georgia as ruling and opposition MPs exchanged blows during PM Irakli Kobakhidze's annual address.



The brawl erupted in the final spring session and lasted several minutes before order was restored. #Georgia #Parliament… pic.twitter.com/qOIxE0d0tB — India Today Global (@ITGGlobal) June 26, 2026

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων, μετά την ετήσια έκθεση της κυβέρνησης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Η αντιπαράθεση φέρεται να διήρκεσε αρκετά λεπτά, με το βίντεο από το περιστατικό να μεταδίδεται από διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα