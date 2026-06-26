Σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Europol ανέφερε την ύπαρξη 731 εγκληματικών δικτύων που αποτελούν σημαντική απειλή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με οργανωμένες ομάδες να μοιάζουν όλο και περισσότερο με παγκόσμιες εταιρείες, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία.

Η κύρια δραστηριότητα αυτών των δικτύων είναι το εμπόριο ναρκωτικών, ενώ ακολουθούν οι απάτες, οι ηλεκτρονικές απάτες, το οργανωμένο έγκλημα κατά της περιουσίας και η εμπορία ανθρώπων, δήλωσε ο Γιούργκεν Έμπνερ, εκτελεστικός διευθυντής της Europol, μιλώντας σε συνέδριο.

Ο αριθμός τους μειώνεται παρόλα αυτά: στην τελευταία της έκθεση αυτού του είδους, που δημοσιεύθηκε το 2024, η Europol εντόπισε 820 εγκληματικές οργανώσεις.

Μεταξύ αυτών, περίπου 200 ομάδες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξαρθρωθεί, προσελκύουν ιδιαίτερη προσοχή.

«Είναι δομημένες ιεραρχικά, συχνά με βάση την οικογένεια ή τη φυλή, έχουν εκτεταμένα διεθνή δίκτυα και οι πυρήνες τους λειτουργούν παγκοσμίως», τόνισε ο Έμπνερ.

«Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, για παράδειγμα, για παγκόσμιες εταιρείες», είπε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Έχουν εξαιρετικά σταθερή οικονομική βάση και χρησιμοποιούν νομικές δομές», ανέφερε.

Η ψηφιοποίηση, η τεχνολογική καινοτομία, το παγκόσμιο εμπόριο, η γεωπολιτική αστάθεια και η αυξανόμενη επικάλυψη μεταξύ νόμιμων και παράνομων οικονομιών προσφέρουν «ευκαιρίες για εγκληματικές ενέργειες σε πρωτοφανή κλίμακα», τόνισε η Europol στη νέα της έκθεση.

Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι τα 731 υφιστάμενα πολυεθνικά εγκληματικά δίκτυα παρουσιάζουν ένα αξιοσημείωτα σταθερό προφίλ απειλής, που χαρακτηρίζεται από την ευελιξία, τη διασυνοριακή εμβέλειά τους, τον έλεγχο και τον καταστροφικό τους χαρακτήρα.

Αποτελούνται από περισσότερα από 400.000 μέλη από 118 εθνικότητες.

«Αυτή η έκθεση μας διδάσκει ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στον συντονισμό των δράσεων εντός των ευρωπαϊκών πλατφορμών υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως η συμμαχία λιμένων», πρόσθεσε η υπηρεσία.

«Η Europol έχει διαπιστώσει ότι οι εγκληματικές ομάδες είναι πολύ ευέλικτες... εξελίσσονται, συγχωνεύονται και επανεφευρίσκονται συνεχώς, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστούν, αλλά και να εξαρθρωθούν», δήλωσε ο Μάγκνους Μπρούνερ, Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων.

«Αυτές δεν είναι συμμορίες του δρόμου, είναι εγκληματικές οργανώσεις», πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ