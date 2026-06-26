Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «ανόητη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός που έχει συμφωνηθεί με το Ιράν, μετά την επίθεση σε ένα πλοίο, στα Στενά του Ορμούζ, την οποία απέδωσε σε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το Ιράν «εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερις επιθετικούς δρόνους εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Ο ένας από αυτούς έπληξε το πάνω κατάστρωμα ενός φορτηγού πλοίου μεγάλου μεγέθους και πολύ ακριβού», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social που του ανήκει. «Προφανώς, είναι μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

«Προκλήθηκε ζημιά, αλλά το πλοίο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ισχυρίστηκε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε χθες ότι ένα φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Vanguard Tech, πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης.

Πηγή: Πρωτο Θέμα