Ένα μικρό αεροσκάφος φαίνεται να χτύπησε το ψηλότερο κτίριο στην κινεζική πρωτεύουσα το απόγευμα της Παρασκευής, σε ένα σοκαριστικό περιστατικό σε μια από τις πιο οχυρωμένες πόλεις στον κόσμο.

Αυτόπτης μάρτυρας μεταφέρει στο Reuters ότι από μία πλευρά του κτιρίου λείπει ένα κομάτι υαλοπίνακα ενώ βίντεο απεικονίζουν γυάλινα πάνελ να πέφτουν στο κενό.

Πρόκειται για τον Πύργο CITIC ή China Zun, ένας ουρανοξύστης 108 ορόφων στο ανατολικό Πεκίνο.

Αποτελεί την έδρα του κρατικού ομίλου CITIC Group και είναι το ψηλότερο κτίριο στην κινεζική πρωτεύουσα με 518 μέτρα ύψος.

Υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο, με ορισμένους δρόμους που οδηγούν στο κτίριο να είναι κλειστοί για αυτοκίνητα. Αστυνομικοί εντοπίστηκαν να σταματούν άτομα από το να βγάζουν φωτογραφίες και να απομακρύνουν άτομα από το κτίριο.

Ένας δημοσιογράφος του CNN είδε ανθρώπους να απομακρύονται από τον ουρανοξύστη και να συγκεντρώνονται στους δρόμους κοντά στην είσοδο, μαζί με πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά και ένα ασθενοφόρο.

 

 

 

 