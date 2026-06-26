Ένα μικρό αεροσκάφος φαίνεται να χτύπησε το ψηλότερο κτίριο στην κινεζική πρωτεύουσα το απόγευμα της Παρασκευής, σε ένα σοκαριστικό περιστατικό σε μια από τις πιο οχυρωμένες πόλεις στον κόσμο.

Αυτόπτης μάρτυρας μεταφέρει στο Reuters ότι από μία πλευρά του κτιρίου λείπει ένα κομάτι υαλοπίνακα ενώ βίντεο απεικονίζουν γυάλινα πάνελ να πέφτουν στο κενό.

Πρόκειται για τον Πύργο CITIC ή China Zun, ένας ουρανοξύστης 108 ορόφων στο ανατολικό Πεκίνο.

Αποτελεί την έδρα του κρατικού ομίλου CITIC Group και είναι το ψηλότερο κτίριο στην κινεζική πρωτεύουσα με 518 μέτρα ύψος.

PLANE CRASHES INTO 518-METER BEIJING SKYSCRAPER CAUSING IMMEDIATE EVACUATION



​A small aircraft reportedly collided with the 1,700-foot-tall China Zun skyscraper in Beijing before crashing to the ground.



The impact shattered at least two upper-floor windows, scattering office… pic.twitter.com/K1MUTNpYSp — Inside the conflict (@InsidConflict) June 26, 2026

Υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στο σημείο, με ορισμένους δρόμους που οδηγούν στο κτίριο να είναι κλειστοί για αυτοκίνητα. Αστυνομικοί εντοπίστηκαν να σταματούν άτομα από το να βγάζουν φωτογραφίες και να απομακρύνουν άτομα από το κτίριο.

Ένας δημοσιογράφος του CNN είδε ανθρώπους να απομακρύονται από τον ουρανοξύστη και να συγκεντρώνονται στους δρόμους κοντά στην είσοδο, μαζί με πυροσβεστικά οχήματα, περιπολικά και ένα ασθενοφόρο.

NEW: Small plane crashes into Beijing's CITIC Tower, sending debris falling pic.twitter.com/A8FFehuqk3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 26, 2026

A small aircraft collided with Beijing’s 109-story CITIC Tower, the world’s 10th tallest building, after straying from its assigned flight path while returning to Shifosi Airport. pic.twitter.com/KJvySNb8oR — World Source News (@Worldsource24) June 26, 2026