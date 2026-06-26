Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας και ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Σεργκέι Ιβανόφ πέθανε σε ηλικία 73 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η Ενιαία Λίγκα καλαθοσφαίρισης της VTB της οποίας ήταν επίτιμος πρόεδρος.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ρωσία: «Έφυγε» ο πρώην υπουργός Άμυνας Σεργκεί Ιβανόφ σε ηλικία 73 ετών
SigmaLive
Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Ρωσίας και ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Σεργκέι Ιβανόφ πέθανε σε ηλικία 73 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η Ενιαία Λίγκα καλαθοσφαίρισης της VTB της οποίας ήταν επίτιμος πρόεδρος.