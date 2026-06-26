Οι διορισμένες από τη Ρωσία αρχές της Κριμαίας και ο δήμος της Σεβαστούπολης επέβαλαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην χερσόνησο για να αντιμετωπίσουν οικονομικά ζητήματα, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις τους.

Η Κριμαία ανέστειλε τις τουριστικές δραστηριότητες και τις θερινές κατασκηνώσεις για τα παιδιά ως τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενη ελλείψεις καυσίμων και ανησυχίες για την ασφάλεια, και τα πρατήρια καυσίμων σταμάτησαν όλες τις πωλήσεις καυσίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις από τις 21 Ιουνίου.

Παράλληλα σύμφωνα με ρωσικά και ουκρανικά κανάλια στο Telegram, η Ουκρανία έπληξε για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο εβδομάδων εργοστάσιο χημικών στην περιφέρεια Τούλα της Ρωσίας στο πλαίσιο κύματος μαζικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Ντμίτρι Μιλγιάγεφ δήλωσε ότι βιομηχανική εγκατάσταση στη Νοβομοσκόφσκ, που βρίσκεται 200 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, υπέστη ζημιές.

Τα ειδησεογραφικά δελτία μετέδωσαν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά του εργοστασίου Azot, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κρίσιμης σημασίας για την παραγωγή εκρηκτικών της Ρωσίας.

Το Azot, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός αμμωνίας και αζωτούχων λιπασμάτων στη Ρωσία, είχε προηγουμένως πληγεί στις 14 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Η Ουκρανία έχει εντείνει φέτος τα πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας στο πλαίσιο στρατηγικής της για να καταφέρει οικονομικό πλήγμα και να υπονομεύσει την ικανότητα της Μόσχας να συντηρεί τον πόλεμο. Μεταξύ των στόχων της έχουν βρεθεί διυλιστήρια πετρελαίου, τερματικοί σταθμοί και λιμάνια, όπως και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει εξαπολύσει επαναληπτικές επιθέσεις στην ίδια εγκατάσταση σε διάστημα λίγων ημερών ή εβδομάδων, διαταράσσοντας τις προσπάθειες επισκευής της ζημιάς και την επανέναρξη της λειτουργίας της.

Ο Μιλγιάγεφ, ο κυβερνήτης, σημείωσε ότι οι γραμμές ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Τούλα υπέστησαν επίσης ζημιές και ότι μια γυναίκα τραυματίστηκε.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι ο αριθμός των drones που εξαπολύθηκαν από την Ουκρανία ήταν ο μεγαλύτερος τη φετινή χρονιά. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 660 drones καταρρίφθηκαν πάνω από 12 ρωσικές περιφέρειες και την Κριμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014.





Smoke was rising from the Azot chemical plant in Novomoskovsk, Tula region, after a massive drone attack overnight and in the morning. Regional authorities confirmed damage to an industrial facility, power lines and a residential building. #Russia pic.twitter.com/ANkCXXyj7T — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026



Διαβάστε επίσης: Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 660 ουκρανικά drones το βράδυ της Πέμπτης





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ