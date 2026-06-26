Το Ιράν εκτίμησε σήμερα ότι το χθεσινό κοινό ανακοινωθέν των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και των ΗΠΑ περιέχει «παρεμβατικές, ανεύθυνες και προκλητικές θέσεις» και τόνισε ότι η αμερικανική παρουσία στην περιοχή του Κόλπου αποτελεί πηγή ανασφάλειας και διχασμού.

Στην ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι θα πρέπει να διαχειρίζεται το Στενό του Ορμούζ μαζί με το Ομάν, όπως προβλέπεται στο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με τις ΗΠΑ.

«Η βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα απαιτούν να απαντηθούν στο σύνολό τους οι ιρανικές απειλές, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων (του Ιράν), των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και της υποστήριξής του στις ένοπλες οργανώσεις της περιοχής», ανέφεραν οι υπουργοί του GCC στο κοινό ανακοινωθέν τους μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής τους στο Μπαχρέιν, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι καμία πλευρά αυτής της συμφωνίας δεν θα πλήξει (…) την ασφάλεια, τη σταθερότητα ή την ευημερία κάποιου από τους εταίρους μας στην περιοχή του Κόλπου», υπογράμμισε από την πλευρά του ο Ρούμπιο.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



