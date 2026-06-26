Ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Φατίχ Αλταϊλί υποστήριξε ότι επικρατεί έντονη δυσαρέσκεια στην τουρκική ηγεσία μετά τις απογοητευτικές εμφανίσεις της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικαλούμενος πληροφορίες από πρόσωπο που, όπως αναφέρει, βρίσκεται «στην καρδιά του τουρκικού ποδοσφαίρου».

Σύμφωνα με τον Αλταϊλί, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να είναι «πολύ, μα πάρα πολύ εξοργισμένος» με τα αποτελέσματα της εθνικής ομάδας.

Όπως ισχυρίζεται, υπήρχαν σχέδια για μεγάλη παρουσία επιχειρηματιών και πολιτικών στον αγώνα της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο μια ισχυρή επίδειξη ισχύος.

Μάλιστα, αναφέρει ότι εξεταζόταν ακόμη και το ενδεχόμενο ο Ερντογάν να παρακολουθήσει τον αγώνα από την εξέδρα δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, οι δύο συνεχόμενες ήττες της Τουρκίας ανέτρεψαν πλήρως αυτούς τους σχεδιασμούς.

Ο Αλταϊλί σημειώνει ακόμη ότι, παρότι η σημερινή γενιά ποδοσφαιριστών θεωρείται ιδιαίτερα ταλαντούχα και μπορεί να πετύχει σημαντικές διακρίσεις στο μέλλον, εκτιμά πως αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τη σημερινή ποδοσφαιρική ομοσπονδία και τη νυν διοίκησή της.



