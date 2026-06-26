Η υπουργός Περιβάλλοντος της Σουηδίας, Ρομίνα Πουρμοχτάρι έφερε το μωρό της σε μια συνάντηση της ΕΕ την Πέμπτη, σε μια κίνηση που έσπασε τα εμπόδια που είπε ότι έδειξε ότι ήταν δυνατό να είναι και «παρούσα υπουργός και παρούσα μητέρα».

Η Ρομίνα Πουρμοχτάρι παραβρέθηκε στις υπουργικές συνομιλίες στο Λουξεμβούργο, με τον τριών μηνών γιό της Adam, και έγινε το τελευταίο δημόσιο πρόσωπο που ταρακούνησε τις συμβάσεις γύρω από τη μητρότητα και την εργασία. Η Ρομίνα Πουρμοχτάρι είναι 30 ετών και ήταν η νεότερη υπουργός της κυβέρνησης στην ιστορία της Σουηδίας όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2022.

Ανέφερε ότι θέλησε να στείλει ένα μήνυμα υπέρ των πολιτικών που επιτρέπουν στους γονείς να συνδυάζουν την οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή και είπε χαρακτηριστικά «Χαίρομαι επίσης που είμαι παράδειγμα να μην χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στο να είσαι παρών υπουργός και παρούσα μητέρα». «Υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουν την Ευρώπη ένα υπέροχο μέρος για να ζει κανείς. Ένα από αυτά είναι ακριβώς αυτό, ότι μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε συναντήσεις και να φροντίζουμε το παιδί μου», πρόσθεσε. Ταυτόχρονα, η Γαλλίδα συνάδελφός της Monique Barbut της έκανε ένα βρεφικό φορμάκι δώρο.

Επίσης, ένας αξιωματούχος της ΕΕ είπε ότι πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φορά που ένα μωρό μεταφέρεται σε μια από τις υπουργικές συναντήσεις. Οι μητέρες επηρεάζονται ιδιαίτερα από την πρόκληση της έντονης εργασίας και της φροντίδας των παιδιών, με μελέτες να δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να χάνουν προαγωγές, ευκαιρίες σταδιοδρομίας και υψηλότερες αποδοχές μετά την απόκτηση παιδιού.

Ακόμη, η υπουργός Κλίματος της Ισπανίας Sara Aagesen χαιρέτισε την απόφαση της συναδέλφου της να φέρει τον γιό της στις συνομιλίες, σε μια ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θετική ήταν και η αντίδραση του υφυπουργού Κλίματος της Πολωνίας, Κριστόφ Μπολέστα, ο οποίος δήλωσε ότι η παρουσία ενός βρέφους στη συνεδρίαση δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα.«Είναι υπέροχο. Δεν είναι μειονέκτημα·είναι απλώς μέρος της ζωής», είπε.

Η Σουηδία διαθέτει ένα από τα πιο γενναιόδωρα συστήματα γονικής άδειας στον κόσμο, παρέχοντας συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης άδειας. Από αυτούς, 90 ημέρες είναι αποκλειστικά κατοχυρωμένες για κάθε γονέα και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, με στόχο να ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πατέρων στη φροντίδα των παιδιών.