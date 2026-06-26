Οι τρεις ισχυροί σεισμοί που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη προκάλεσαν έντονη ανησυχία και πλήθος θεωριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, οι επιστήμονες που μίλησαν στον Guardian ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως τα γεγονότα συνδέονται μεταξύ τους.

Μέσα σε διάστημα περίπου οκτώ ωρών, σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ έπληξε τη βόρεια Καλιφόρνια, ακολούθησε σεισμός 7,2 Ρίχτερ στις βόρειες ακτές της Ιαπωνίας, ενώ στη Βενεζουέλα σημειώθηκαν δύο διαδοχικοί ισχυροί σεισμοί, προκαλώντας μεγάλη καταστροφή και εκατοντάδες θύματα.

Ο Γουίλιαμ Μπάρνχαρτ, αναπληρωτής συντονιστής του προγράμματος σεισμικών κινδύνων της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), εξήγησε ότι πρόκειται για μια ασυνήθιστη αλλά συμπτωματική χρονική σύμπτωση.

«Σεισμοί συμβαίνουν καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι εκδηλώνονται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Η συγκεκριμένη ημέρα ήταν απλώς ιδιαίτερη, καθώς αρκετοί ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν σε περιοχές όπου έγιναν έντονα αισθητοί», ανέφερε.

Μπορεί ένας σεισμός να προκαλέσει άλλον;

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένας πολύ ισχυρός σεισμός μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ενεργοποιήσει γειτονικά ρήγματα. Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο σε σχετικά μικρές αποστάσεις και όχι μεταξύ περιοχών που απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα.

Ο καθηγητής Πολιτικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του UCLA, Μάρτιν Χάντσον, τόνισε ότι δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που να συνδέει σεισμούς σε τόσο μεγάλες αποστάσεις.

«Αν εξετάσουμε τα δεδομένα των τελευταίων 100 ετών, δεν έχουμε δει ποτέ σεισμούς που να απέχουν τόσο πολύ μεταξύ τους να σχετίζονται», σημείωσε.

Αντίθετα, εξήγησε ότι οι δύο ισχυροί σεισμοί στη Βενεζουέλα πιθανότατα συνδέονται, καθώς εκδηλώθηκαν στην ίδια περιοχή και ο πρώτος ενδέχεται να ενεργοποίησε το ίδιο τεκτονικό σύστημα.



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Δεκάδες σεισμοί άνω των 7 Ρίχτερ κάθε χρόνο

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες σεισμοί μεγέθους άνω των 7 Ρίχτερ παγκοσμίως. Αυτό που έκανε την πρόσφατη αλληλουχία να ξεχωρίσει ήταν ότι αρκετοί από αυτούς σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και σε κατοικημένες περιοχές.

Στη Βενεζουέλα, όπου οι συνέπειες ήταν οι πιο σοβαρές, οι νεκροί έχουν φτάσει τουλάχιστον τους 188.