Μέσα στο σκοτάδι και τα συντρίμμια μια νέα ζωή γεννήθηκε στη Βενεζουέλα.

Ενόσω η γη ακόμα έτρεμε από τους μετασεισμούς και η σκόνη κάλυπτε τα πάντα, μια θαρραλέα γυναίκα γέννησε στην καρδιά της τραγωδίας, στην πόλη Λα Γκουάιρα. Χωρίς φως ή ιατρικό εξοπλισμό η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδάκι.

Η γυναίκα γέννησε ενώ οι ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να εργάζονται ανάμεσα στα ερείπια που προκλήθηκαν από τους σεισμούς.

Εν μέσω του χάους, του φόβου και της αβεβαιότητας, η γέννηση αυτού του μωρού έγινε ένα δυνατό σύμβολο ελπίδας για χιλιάδες Βενεζουελάνους, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές, η ζωή πάντα βρίσκει τρόπο να ανοίξει δρόμο.

Ο αριθμός των νεκρών από τους «δίδυμους» καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα έχει αυξηθεί σε περίπου 235 και 4.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας. Ο δεύτερος σεισμός, μεγέθους 7,5 Ρίχτερ, ήταν ο ισχυρότερος στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Οι αγνοούμενοι φθάνουν πλέον τους 50.000.



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Πηγή: skai.gr