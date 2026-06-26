Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία η απόφαση της αρμόδιας Αρχής Ταξινόμησης Ταινιών (FSK) να μην χορηγήσει ηλικιακή κατάταξη στην ταινία δράσης Citizen Vigilante του σκηνοθέτη Ούβε Μπολ, με πρωταγωνιστή τον Άρμι Χάμερ.

Η απόφαση σημαίνει ότι η ταινία δεν μπορεί να προβληθεί νόμιμα στους κινηματογράφους, να κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή ή να διατεθεί μέσω των μεγάλων πλατφορμών streaming στη Γερμανία.

Η υπόθεση της ταινίας

Η ταινία ακολουθεί έναν εύπορο επιχειρηματία, ο οποίος μετατρέπεται σε αυτόκλητο τιμωρό μετά τη δολοφονία της μητέρας του. Σύμφωνα με το σενάριο, πολλοί από τους δράστες παρουσιάζονται ως μετανάστες.

Ο Μπολ έχει δηλώσει ότι το έργο αντλεί έμπνευση από πραγματικές εγκληματικές υποθέσεις στη Γερμανία, μεταξύ αυτών και ομαδικό βιασμό στο Αμβούργο το 2016, ενώ ασκεί κριτική στη γερμανική Δικαιοσύνη για επιεική μεταχείριση ορισμένων δραστών.





«Δεν πρόκειται για προστασία ανηλίκων αλλά για πολιτική λογοκρισία»

Η FSK αιτιολόγησε την απόφασή της υποστηρίζοντας ότι η ταινία προωθεί την αυτοδικία.

Ο Ούβε Μπολ απέρριψε το σκεπτικό, κάνοντας λόγο για πολιτική λογοκρισία και προσπάθεια φίμωσης κάθε διαφορετικής προσέγγισης στο ζήτημα της εγκληματικότητας και της μετανάστευσης.

Όπως υποστήριξε, το επίπεδο βίας της ταινίας δεν διαφέρει από επιτυχημένες παραγωγές όπως το John Wick ή το The Equalizer, οι οποίες έλαβαν κανονικά άδεια προβολής.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η ταινία βασίζεται σε επίσημα στοιχεία της γερμανικής αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία οι αλλοδαποί εμφανίζονται δυσανάλογα συχνά μεταξύ των υπόπτων για ορισμένα βίαια εγκλήματα.

Κυκλοφορεί σε ΗΠΑ και Καναδά

Το Citizen Vigilante κυκλοφόρησε στις 19 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, τόσο σε περιορισμένο αριθμό κινηματογράφων όσο και μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όπως το Amazon Prime.

Στη Γερμανία, ωστόσο, παραμένει ουσιαστικά μη διαθέσιμο μέσω των επίσημων καναλιών διανομής.

Παρέμβαση του Έλον Μασκ

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα καθώς Elon Musk δημοσίευσεως αντίδραση ολόκληρη την ταινία, ως απάντηση στη γερμανική λογοκρισία.

Η απόφαση της FSK έχει αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση στη Γερμανία γύρω από τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας, την απεικόνιση της μετανάστευσης στον κινηματογράφο και τον ρόλο των κρατικών φορέων στην αξιολόγηση του οπτικοακουστικού περιεχομένου.



