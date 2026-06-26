Νέα μέτρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη ασκεί τεράστια πίεση στα νοσοκομεία και στις υπηρεσίες υγείας.

Στο Παρίσι απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους από τις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής έως τις 07:00 το πρωί του Σαββάτου, ενώ οι ίδιοι περιορισμοί θα ισχύσουν και από το Σάββατο έως την Κυριακή. Παράλληλα, απαγορεύονται και οι πωλήσεις αλκοόλ από καταστήματα λιανικής τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση τα αδειοδοτημένα εστιατόρια και μπαρ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, δήλωσε ότι τα νοσοκομεία έχουν φτάσει στα όριά τους, κάνοντας λόγο για «σημείο κορεσμού» των υγειονομικών δομών.

Αυξάνονται τα περιστατικά και οι θάνατοι

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι το εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την υγεία ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, ώστε να ενισχυθεί το προσωπικό των νοσοκομείων και να προστατευθούν οι ευάλωτες ομάδες.

Η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ προειδοποίησε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δεν απειλούν μόνο τους ηλικιωμένους, αλλά και τους νέους, αποκαλύπτοντας ότι μέσα σε ένα μόλις 24ωρο οι καρδιακές ανακοπές στην περιοχή του Παρισιού ήταν τετραπλάσιες από το φυσιολογικό.

Παράλληλα, ένας τρίχρονος βρέθηκε νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο δύο ακόμη μικρών παιδιών κάτω από παρόμοιες συνθήκες στη νότια Γαλλία.

Στη Ρεν, ο διευθυντής των Επειγόντων Περιστατικών συνέδεσε τον θάνατο πέντε έως έξι ανθρώπων στα σπίτια τους με τις ακραίες θερμοκρασίες, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα θύματα ήταν άνω των 60 ετών.

«Αφήστε την άσκηση για λίγες ημέρες»

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα.

«Δεν είμαστε άτρωτοι. Είδα περίπου 100 ανθρώπους να τρέχουν το βράδυ στους δρόμους. Είναι ανεύθυνο. Μπορούμε να αφήσουμε την άσκηση για μερικές ημέρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καύσωνας μεταφέρεται προς την Κεντρική Ευρώπη

Το κύμα ακραίας ζέστης μετακινείται πλέον ανατολικότερα, με τη Γερμανία και την Τσεχία να προετοιμάζονται για θερμοκρασίες που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γερμανία ακυρώθηκε ο ημιμαραθώνιος του Αμβούργου, ενώ η Deutsche Bahn επιτρέπει δωρεάν ακυρώσεις εισιτηρίων λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Αντίστοιχες συστάσεις προς τους επιβάτες εξέδωσαν και οι Σιδηρόδρομοι της Τσεχίας.

Κόκκινοι συναγερμοί για ακραία θερμική καταπόνηση έχουν επίσης εκδοθεί σε περιοχές της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Ελβετίας και της Αυστρίας.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και στην Ισπανία – Στους 40°C η Ιταλία

Στην Ισπανία, όπου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα καταγράφηκαν θερμοκρασίες έως και 45,1°C στην Ανδαλουσία, το σύστημα παρακολούθησης θανάτων λόγω θερμότητας έχει καταγράψει 213 πιθανούς θανάτους μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Στην Ιταλία, το αποκορύφωμα του καύσωνα αναμένεται τη Δευτέρα, όταν σε αρκετές περιοχές του βορρά ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40°C, ενώ οι νυχτερινές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από τους 29°C.

Την ίδια ώρα, το μουσείο Ουφίτσι στη Φλωρεντία διέκοψε προσωρινά την πώληση εισιτηρίων, καθώς το σύστημα κλιματισμού αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ακραίες θερμοκρασίες και στον μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, με ρυθμό περίπου διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που οδηγεί σε ολοένα συχνότερους και εντονότερους καύσωνες, ξηρασίες και μεγάλες δασικές πυρκαγιές.