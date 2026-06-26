Μια 23χρονη Βρετανίδα TikToker κατηγορείται για φόνο εκ προμελέτης στο Ντουμπάι και, εάν κριθεί ένοχη, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη και τη θανατική ποινή.

Η Brooke George, από το Gravesend του Κεντ, κατηγορείται ότι μαχαίρωσε θανάσιμα έναν 26χρονο Βρετανό, με τον οποίο είχε γνωριστεί μέσω διαδικτύου και ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να αναπτύξουν τη σχέση τους.

Η ίδια υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας, ισχυριζόμενη πως δέχθηκε βίαιη επίθεση από τον άνδρα και φοβήθηκε για τη ζωή της.

Σύμφωνα με την οργάνωση Detained in Dubai, που στηρίζει την υπεράσπισή της, η πρώτη επίσκεψη της George στο Ντουμπάι κύλησε ομαλά. Ωστόσο, κατά τη δεύτερη επίσκεψή της, η συμπεριφορά του άνδρα φέρεται να άλλαξε, καθώς -όπως υποστηρίζει- έγινε ελεγκτικός και κακοποιητικός.

Η ίδια αναφέρει ότι αντιλήφθηκε πως της είχε εκδοθεί μόνο εισιτήριο μετάβασης προς το Ντουμπάι, χωρίς εισιτήριο επιστροφής.

«Με χτυπούσε και φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει»

Η οργάνωση αναφέρει ότι το ζευγάρι βρέθηκε σε μπαρ και στη συνέχεια επέστρεψε στο διαμέρισμα του άνδρα, όπου η George ισχυρίζεται ότι δέχθηκε επίθεση.

Η οικογένειά της υποστηρίζει ότι επικοινώνησε μαζί τους πανικόβλητη, λέγοντας πως είχε δεχθεί επανειλημμένα γροθιές. Με τη βοήθεια φίλων έκλεισε αεροπορικό εισιτήριο για να επιστρέψει στη Βρετανία και επέστρεψε στο διαμέρισμα μόνο για να παραλάβει το διαβατήριό της.

Σύμφωνα με τους συγγενείς της, βρήκε τα προσωπικά της αντικείμενα πεταμένα στο σπίτι και δέχθηκε νέα επίθεση όταν ζήτησε το διαβατήριό της.

Η George υποστηρίζει ότι, φοβούμενη για τη ζωή της, άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και αντέδρασε σε αυτοάμυνα.

Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες

Παρά τους ισχυρισμούς περί αυτοάμυνας, οι αρχές του Ντουμπάι της απήγγειλαν κατηγορία για φόνο εκ προμελέτης.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η θανατική ποινή προβλέπεται για σειρά σοβαρών αδικημάτων, αν και στην πράξη πολλές τέτοιες ποινές μετατρέπονται σε πολυετείς ποινές φυλάκισης.

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τη συλληφθείσα, παρέχοντας προξενική συνδρομή τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένειά της, ενώ διατηρεί επικοινωνία με τις τοπικές αρχές.