Ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις Kυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, που θεωρητικά ολοκληρωνόταν χθες Πέμπτη, θα συνεχιστεί τελικά σήμερα στην Ουάσιγκτον, ενημέρωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» και «συνεχίζουμε να τις διευκολύνουμε. Τα δυο μέρη θα συνεχίσουν αύριο (σ.σ. σήμερα) στις 09:00 (ώρα Ουάσιγκτον) το έργο τους ενόψει της σύναψης συμφωνίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας, χθες Πέμπτη.

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε χθες νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από πλήγμα ισραηλινού drone που άφησε πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μαχητές του σιιτικού κινήματος.

Το «μνημόνιο κατανόησης», η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, προέβλεπε ρητώς τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου του Λιβάνου, κάτι που επέβαλε η Τεχεράνη.

Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε πλήγμα του Ισραήλ

Πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον έναν, μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Η επιδρομή αυτή αύξησε σε τουλάχιστον επτά τον αριθμό των νεκρών από την Τρίτη σε ισραηλινές επιθέσεις εν μέσω του νέου κύκλου των απευθείας διαπραγματεύσεων των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, υπό την αιγίδα αυτής των ΗΠΑ, που διεξάγονται για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες.

Η Χεζμπολά έκανε λόγο για «απευθείας επίθεση» εναντίον «αμάχων» και κατήγγειλε πως «για τρίτη φορά» το Ισραήλ προχώρησε «σε κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, στην οποία, τόνισε, το κίνημα παραμένει «δεσμευμένο ως τώρα».

Ο ισραηλινός στρατός, που κατέχει τμήμα του νοτίου Λιβάνου, ανέφερε ότι στοχοποίησε μέλη του σιιτικού κινήματος που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Σε ανακοινωθέν του που δημοσιοποίησε μέσω Telegram, ανέφερε ότι στρατιώτες του «αναγνώρισαν πέντε τρομοκράτες της Χεζμπολά» που «ήγειραν απειλή» γι’ αυτούς, η οποία «εξαλείφθηκε» με αεροπορικά και χερσαία μέσα.

Οι εχθροπραξίες στο μέτωπο του Λιβάνου ξανάρχισαν στις αρχές Μαρτίου, έπειτα από πυρά της Χεζμπολά εναντίον του Ισραήλ σε υποστήριξη του Ιράν, το οποίο αντιμετώπιζε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου.

Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας εκστρατεία ευρείας κλίμακας αεροπορικών βομβαρδισμών στον Λίβανο και εισβάλλοντας στον νότο. Κατέχει πλέον αυτή που αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας», σε βάθος δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, με σκοπό, στη θεωρία τουλάχιστον, να προστατεύονται οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ